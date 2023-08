Il lancio della‍ missione “Moon ⁣Sniper” posticipato ⁢a causa di condizioni meteorologiche avverse

Il 28 agosto 2023, l’Agenzia ‍Spaziale Giapponese Jaxa ha dovuto posticipare il⁤ lancio della ⁢missione lunare⁤ “Moon Sniper” a causa ​di condizioni meteorologiche avverse. Il lancio era inizialmente previsto‍ per le 2:26 del mattino, ora ⁤italiana, dal Tanegashima Space Center, utilizzando un razzo H-IIA.

Obiettivi ⁢della missione “Moon Sniper”

La missione “Moon Sniper”, nota anche⁢ come Slim (Smart Lander for Investigating Moon), ha​ l’obiettivo ⁤di‌ dimostrare la capacità tecnologica ⁣di effettuare atterraggi di precisione ⁤sulla superficie ⁤lunare. Inoltre, mira a esplorare⁤ ambienti a bassa gravità, preparando il terreno per future missioni‌ nel Sistema Solare,⁢ tra cui l’esplorazione di Marte.

Il lancio ⁣del satellite Xrism

Insieme a Slim, è previsto il ⁣lancio del piccolo satellite Xrism,⁣ dedicato all’astronomia a raggi X. La ⁢missione Xrism (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission) è condotta da Jaxa in collaborazione con ⁢la NASA e​ con il⁣ contributo dell’Agenzia Spaziale Europea. Questa ⁢missione promette⁣ di fornire agli ⁢astronomi una visione completamente nuova ‌del cielo in⁢ raggi⁢ X.

Le aspettative della missione Xrism

“Con Xrism, speriamo di studiare le conseguenze ⁢delle esplosioni stellari e i getti di particelle lanciati nello spazio interstellare a velocità prossime a quella della⁤ luce, provenienti‌ dai buchi ‍neri supermassicci che si trovano​ al centro delle galassie”, afferma Richard ‌Kelley, responsabile scientifico della missione per la NASA.

Il lancio della missione ⁣”Moon Sniper” e del satellite Xrism rappresenta un passo importante per la ricerca spaziale.‌ Nonostante ​il ritardo‌ causato dalle condizioni meteorologiche avverse, l’attesa per il lancio e per⁢ i risultati che potranno derivare da ⁣queste missioni rimane alta. Le‌ scoperte che potrebbero emergere da queste⁢ missioni potrebbero infatti aprire nuovi orizzonti per la comprensione dell’universo e per ⁣la futura esplorazione dello spazio.