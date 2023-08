La potenza dell’eruzione

Nel gennaio 2022, l’eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, situato nell’arcipelago di Tonga nel sud dell’Oceano Pacifico, ha avuto un ​impatto così potente da poter aver causato un temporaneo riscaldamento del clima,⁣ secondo uno studio. L’esplosione del vulcano ha raggiunto un indice di esplosività vulcanica di 5 su⁢ una scala logaritmica che misura⁣ fino a 8.

Effetti dell’eruzione

L’eruzione ha prodotto un boom‍ sonico udibile fino in Alaska⁣ e ha ⁣generato un tsunami⁤ che ha attraversato l’intero Oceano Pacifico,​ raggiungendo⁣ il Giappone e le Americhe, come riportato dalla NOAA.‌ “È stata un’eruzione assolutamente⁢ enorme”, ha​ dichiarato Sam Purkis, professore di geoscienze marine presso l’Università di Miami, che non ha partecipato allo studio. “Probabilmente si tratta‍ della più grande esplosione naturale sul pianeta da oltre un secolo”.

Impatto atmosferico dell’eruzione

Secondo Purkis, l’impatto dell’eruzione si è esteso ⁣non solo ​in tutto il​ pianeta, ma‌ anche attraverso ⁢l’atmosfera. Il vulcano sottomarino è esploso con tale potenza da inviare vapore ⁣acqueo nella stratosfera, ‍uno​ strato dell’atmosfera ⁢che inizia a circa 11 chilometri sopra la superficie terrestre. Questo vapore ​acqueo⁣ si è trasformato⁤ in⁣ un potente gas serra, causando un ⁢temporaneo ⁤riscaldamento ⁤localizzato nell’area del Pacifico, ha affermato Purkis.

Impatto delle eruzioni vulcaniche sul clima

Le grandi eruzioni vulcaniche sono note per i ‍loro significativi‍ impatti sul⁢ clima​ e sul meteo. A differenza dell’eruzione avvenuta a Tonga, molte altre hanno causato un raffreddamento del clima. Questo ​perché i vulcani tipicamente emettono ‌biossido di⁤ zolfo nell’atmosfera, che​ risulta in un effetto di raffreddamento, secondo Purkis.

Esempi storici di impatto vulcanico sul ⁢clima

Un esempio è l’eruzione del ⁤Monte Tambora‍ in Indonesia nel ‍1814. Misurando un indice di esplosività vulcanica di 7, è conosciuta come la più grande eruzione vulcanica ‍registrata. ⁢Il‍ vulcano ha rilasciato un quantitativo stimato tra 30 e 60 milioni di tonnellate di gas⁤ di biossido di zolfo‍ nella stratosfera, secondo il vulcanologo e⁤ cineasta dell’Università di Cambridge, Clive Oppenheimer.

A quell’altitudine,⁢ il gas si ‍è trasformato in​ particelle minuscole che hanno ‍creato un velo di polvere intorno al globo.‌ Questo‌ velo ha riflesso abbastanza luce solare da raffreddare il clima globale di ⁤circa 3 gradi Celsius, ha‌ detto Oppenheimer. “Forse la più ⁢grande perturbazione al clima è stata nel 1816, e questo è diventato noto popolarmente come l’ ‘Anno senza Estate’”, ha osservato.