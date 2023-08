Il mese‍ di Luglio 2023 rimarrà impresso‌ nella memoria di ​tutti noi a causa delle temperature estreme ‌ che hanno caratterizzato l’intera penisola italiana, in particolare il sud.​ Le temperature‌ massime ​ hanno raggiunto⁣ e superato⁤ i 40°C, con picchi ⁣di ⁣46-48°C,⁣ creando un clima ​più‌ simile a quello subtropicale che a quello mediterraneo.

Non sorprendono ‍quindi i dati​ recentemente analizzati dal centro ⁤di ricerca ISAC-CNR relativi al mese appena​ trascorso. Numerosi record sono stati infranti, con anomalie positive che hanno raggiunto‌ quasi⁢ i 3°C in ⁢gran parte della nostra ⁢penisola.

Analisi delle temperature di Luglio 2023

Temperature⁢ minime

Partendo dalle temperature‌ minime, nel ⁣ Nord Italia si ‌è registrata un’anomalia positiva di +1.46°C, rendendo ⁢questo mese il⁤ quarto più caldo ⁢dal⁣ 1800 (il record appartiene ancora a Luglio 2015⁣ con un’anomalia di +2.84°C). Al centro, invece, l’anomalia positiva è‌ stata di +2.31°C, quasi eguagliando il record del ‍Luglio 2015 ⁢(+2.33°C). Nelle⁢ regioni meridionali, il record è stato superato: Luglio 2023 è il mese ‍più caldo mai​ registrato con ​un’anomalia positiva di +2.28°C.

Temperature massime

Per quanto riguarda​ le temperature massime, al nord si è registrato il quattordicesimo mese più⁤ caldo di sempre con un’anomalia​ positiva di +0.94°C, rispetto⁣ al +3.24°C di ​Luglio ⁤2022. Situazione diversa per il‌ centro e il sud, con anomalie positive rispettivamente di +2.43°C ​ (terzo Luglio più caldo) e +2.60°C ​(primo posto).

Analisi delle temperature medie ‍di⁤ Luglio 2023

Temperature medie

Le​ temperature ⁢medie ​ registrate in Italia seguono un trend simile. In particolare, il nord ha⁢ registrato un’anomalia positiva di +1.22°C (nono Luglio⁢ più⁣ caldo⁣ di sempre), il centro +2.37°C (secondo posto) e il sud con +2.44°C (ancora una volta primo posto). Complessivamente, Luglio 2023 è il terzo mese più caldo mai registrato.

In conclusione, Luglio 2023 è stato un mese di temperature estreme, con record infranti in molte parti della penisola italiana. ‍Questi‌ dati meteo ci ricordano‍ l’importanza ‌di monitorare ⁤e comprendere‌ i cambiamenti climatici in corso.