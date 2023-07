Sarà un cambiamento meteo davvero repentino quello che si concretizzerà nei prossimi giorni nel Mediterraneo. Non ci sono più dubbi, ormai, sulla fine di questa forte, lunga ed estenuante ondata di caldo africano.

Fine del caldo certa al 100%

Tutti i centri di calcolo sono concordi sul ritorno di aria più gradevole e ormai ci troviamo a pochi giorni dalla realizzazione di questa previsione. Insomma è solo questione di tempo e di pazienza. A breve torneremo a respirare aria più gradevole, più fresca e meno afosa, insomma ci sarà una miglior qualità dell’aria.

Ultimi giorni di caldo esagerato

Prima di questa rinfrescata dovremo fare i conti con gli ultimi sussulti dell’anticiclone africano, attesi tra lunedì 24 e martedì 25. L’ondata di calore si prepara all’ultimo picco, forse quello più intenso di queste ultime due settimane roventi. Il sud Italia e le isole maggiori saranno investite da un promontorio anticiclonico molto caldo, con temperature esagerate a tutte le quote.

Nei settori interni del sud, specie in Sicilia, potremo superare i fatidici 45°C. Ma riguardo il grande caldo di inizio settimana abbiamo dedicato un approfondimento più dettagliato (clicca qui).

Martedì i primi segni di cambiamento

Sarà il nord Italia il primo a ricevere la visita di una massa d’aria molto più fresca proveniente dal nord Atlantico. Non che il caldo sia estremo al nord attualmente, sia chiaro, ma il calo termico sarà evidente anche sul settentrione. Ovviamente il calo delle temperature, che sarà marcato da martedì 25, porterà anche violenti temporali.

Mercoledì il giorno della svolta

Il cambiamento tanto atteso arriverà nel corso di mercoledì 26 Luglio. L’aria fresca dilagherà su tutto il Mediterraneo, spazzando via in men che non si dica la calura sub-tropicale dalle nostre regioni. Le temperature crolleranno in poche ore di almeno 10°C rispetto al giorno precedente, addirittura per l’estremo sud il calo termico sarà ancor più importante.

Notti più fresche

Da mercoledì sera e la notte successiva torneremo a respirare aria gradevole su tutta Italia e potremo liberare le nostre case da tutto il calore accumulato.