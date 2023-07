Se siete tra coloro che seguono con attenzione le previsioni meteo, potreste trovare motivo di preoccupazione nelle recenti proiezioni meteo dei principali centri di calcolo internazionali a partire dal prossimo week-end.

Anticiclone africano in arrivo?

Da qualche giorno, i modelli di previsione indicano con insistenza la formazione di una potente struttura anticiclonica subtropicale, conosciuta come anticiclone africano. Questa figura barica ha già avuto un impatto significativo nel mese di Giugno, quando ha portato la prima intensa ondata di calore estiva in Italia, con temperature estremamente elevate fortunatamente solo per pochi giorni.

Possibili scenari per la prossima settimana

Le previsioni attuali suggeriscono che la prossima settimana potrebbe vedere un ritorno di condizioni simili a quelle della terza decade di Giugno Giugno. In effetti, alcune proiezioni termiche indicano temperature persino superiori in alcune regioni italiane. Tuttavia, è importante sottolineare che queste sono solo proiezioni e potrebbero subire variazioni nel corso dei giorni.

Non è possibile prevedere con precisione le temperature massime che si registreranno, ma sulla base delle attuali proiezioni, è probabile che in diverse località italiane i termometri possano superare nuovamente i 40 °C. Questi valori sono estremamente alti e potrebbero essere accompagnati da un aumento dell’umidità relativa, che potrebbe rendere il caldo ancora più opprimente.

Prepariamoci al caldo

Non è il momento di allarmarsi eccessivamente, ma è importante essere preparati. Il calore previsto sarà intenso e potrebbe durare per diversi giorni tra l’8 Luglio e la metà del mese.

Consigli per affrontare il caldo

Per affrontare al meglio le alte temperature, è consigliabile bere molta acqua, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata e utilizzare condizionatori o ventilatori per rinfrescare gli ambienti interni.

Monitorare le previsioni meteo

È importante continuare a monitorare le previsioni meteo per rimanere aggiornati sulle possibili variazioni del clima. Ricordate, le previsioni sono solo stime e possono cambiare rapidamente.

In conclusione, le previsioni meteo indicano un possibile ritorno dell’anticiclone africano, con temperature che potrebbero superare i 40 °C in diverse località italiane, specie quelle tirreniche e le isole maggiori.