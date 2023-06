L’anticiclone africano sta scaldando i motori, pronto per proiettarsi sul Mediterraneo nel corso della settimana in arrivo. Il tempo è già stabile ovunque in queste ore, proprio per merito dell’alta pressione. L’avvezione calda, tuttavia partirà da lunedì e ci terrà compagnia per gran parte della settimana, almeno fino a venerdì. Il meteo finalmente tornerà ad essere stabile per più giorni consecutivi, soprattutto al centro, al sud e sulle isole maggiori.

L’apice del caldo è previsto tra 21 e 23 Giugno, esattamente all’esordio dell’Estate astronomica. Mercoledì 21 è previsto il Solstizio d’Estate che darà ufficialmente il via alla bella stagione: per pura coincidenza sarà un esordio da piena Estate, con caldo e stabilità su quasi tutta Italia. Ma quanto farà caldo effettivamente? Le temperature saliranno ben oltre le medie del periodo su tutto lo Stivale, addirittura fino a +9/10°C sopra le medie su Sardegna e Sicilia. Sul resto d’Italia le anomalie saranno di circa +6/+8°C rispetto alle medie.

In soldoni: le temperature sfioreranno i 35-37°C su diverse località dell’entroterra sardo, oltre che in Sicilia e Calabria. Qualche punta di 38-39°C è da mettere in conto sulle due isole maggiori, specie laddove non influiranno le brezze. Farà caldo, molto, anche sul resto d’Italia: inoltre faremo i conti con caldo afoso sulle coste, considerato che i tassi di umidità relativa aumenteranno sensibilmente già da inizio settimana.

Ma non è tutto: oltre al caldo africano giungeranno anche vastissime nubi di polvere sahariana. La sabbia del deserto del Sahara invaderà i cieli italiani e di tutto il Mediterraneo centrale, muovendosi in seno all’anticiclone sub-tropicale che si piazzerà con elevati geopotenziali proprio sullo Stivale.

Queste nubi di polvere sono previste sull’Italia tra martedì 20 e giovedì 22: queste andranno a sporcare i nostri cieli, rendendoli lattiginosi e opachi. Insomma verranno a crearsi le classiche giornate sub-tropicali, con caldo intenso e cieli sporchi di polvere desertica.