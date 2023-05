La siccità che affliggeva l’Emilia-Romagna ha lasciato il posto a un’allerta meteo rossa per criticità idrogeologica a seguito di intense piogge. La Protezione Civile ha emesso l’allerta che riguarda principalmente la pianura bolognese, il ferrarese e il ravennate.

Situazione nelle diverse aree della regione

Allerta rossa nella pianura bolognese

L’allerta meteo rossa coinvolge l’area più critica della regione, ma non è l’unica interessata. Infatti, molte altre aree dell’Emilia-Romagna sono in allerta arancione. Gli affluenti del fiume Reno sono particolarmente monitorati, poiché le piogge hanno causato un innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, aumentando il rischio di frane e ruscellamenti lungo i versanti.

Bologna: frane, allagamenti e evacuazioni

L’area attorno alla città di Bologna è stata colpita da frane e allagamenti che hanno portato all’evacuazione di alcuni residenti e al blocco di alcune strade. In particolare, il torrente Lavino è sotto stretta sorveglianza. A Castenaso, il fiume Idice è tracimato, mentre a Medicina è stata chiusa temporaneamente la strada statale 253 bis ‘Trasversale di Pianura’ per monitoraggio e sicurezza.

Castenaso: esondazione dell’Idice

L’Idice ha tracimato in varie zone di Castenaso, principalmente rurali. Il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per sovrintendere alle operazioni di monitoraggio. Il sindaco e la polizia locale invitano i cittadini a mantenere le distanze dalle sponde del fiume e ad adottare la massima prudenza.

Chiusura della Trasversale di Pianura

L’Anas ha disposto la chiusura temporanea al traffico, in entrambe le direzioni, della strada statale 253 bis ‘Trasversale di Pianura’ nel comune di Medicina. La chiusura riguarda il tratto tra il chilometro 36,770 ed il chilometro 30,400 e permetterà il monitoraggio dei corsi d’acqua e garantirà la sicurezza della circolazione.

Previsioni meteo e possibili conseguenze

Le precipitazioni diffuse continueranno a interessare il settore centro-orientale dell’Emilia-Romagna fino alla prima parte della giornata di mercoledì 3 maggio, mentre si attenueranno e si esauriranno sul settore occidentale. L’innalzamento dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua potrebbe causare fenomeni franosi e ruscellamenti lungo i versanti. Sono previsti anche rinforzi di ventilazione da nord/est fino a burrasca moderata (62-74 Km/h) sulle aree di crinale appenninico centro-occidentali.

Monitoraggio e interventi delle autorità

La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna, insieme ad altre istituzioni, sta lavorando per monitorare costantemente la situazione e intervenire prontamente in caso di necessità. Le squadre Anas e le forze dell’ordine sono presenti sul territorio per la gestione della viabilità e per garantire la riapertura in sicurezza delle strade chiuse il prima possibile.

Raccomandazioni alla popolazione

Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a seguire le raccomandazioni fornite. È importante evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua e alle zone a rischio frana, nonché adottare comportamenti prudenti e responsabili in caso di allagamenti o altri eventi legati al maltempo.