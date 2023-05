È appena cominciata una settimana che nasconderà tante insidie, tante occasioni di maltempo e pochi momenti stabili. Siam ormai nel pieno della Primavera e quando tutti penserebbero ormai ad un inesorabile avvicinamento dell’Estate ecco che la natura è pronta a sorprenderci con una serie di perturbazioni che farebbe invidia persino all’Autunno.

La settimana non è cominciata col piede giusto considerando che si è addentrato nel Mediterraneo il primo vortice della settimana, il primo di una lunga serie. In questo caso, però, si tratta di perturbazione marginale che avrà pochi effetti in Italia.

Nel corso della settimana si alterneranno altre due perturbazioni, una tra martedì sera e giovedì, l’altra durante il week-end. E osservando le simulazioni dei modelli matematici è evidente un crescendo d’intensità delle perturbazioni, pertanto l’apice del maltempo potrebbe manifestarsi proprio durante il fine settimana, del resto in linea con tanti dei precedenti week-end quando il maltempo improvvisamente sembrava risvegliarsi per rovinare le nostre idee di relax.

Sia la perturbazione di metà settimana, sia quella del week-end, saranno alimentate da flussi freschi nord-atlantici che avranno come obiettivo il cuore del Mediterraneo, in particolare il mar Tirreno. Qui prenderanno vita le depressioni che arrecheranno tante piogge e temporali da nord a sud.

Ma dove pioverà di più nel fine settimana? Sia sabato che domenica si preannunciano due giornate di forte maltempo, soprattutto secondo il modello europeo ECMWF, il quale propone temporali e rovesci intensi su gran parte del nord e poi, tra sabato sera e domenica, anche sulle regioni centrali. Il sud Italia potrebbe trovarsi ai margini dei fenomeni più intensi, ma questo lo scopriremo solo nei prossimi giorni con aggiornamenti meteo più dettagliati e affidabili.