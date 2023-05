Sareste sorpresi di scoprire che alcune delle più popolari delizie “fruttate” in realtà non sono frutti veri? In questo articolo, sveleremo la verità sulla mela e altri esempi di “falsi frutti” che potrebbero sorprendervi.

Differenze tra veri frutti e falsi frutti

Per comprendere la differenza tra un vero frutto e un falso frutto, dobbiamo esaminare brevemente il processo di riproduzione vegetale.

La riproduzione vegetale e il ruolo dei frutti

La maggior parte delle piante terrestri sono Angiosperme, che si riproducono grazie ai fiori che contengono gli organi riproduttivi. L’impollinazione avviene grazie all’unione dei granelli di polline maschili con l’ovulo femminile, dando il via allo sviluppo del seme. Per proteggere il seme e l’embrione, la pianta sviluppa delle strutture carnose attorno ad esso: il frutto.

Il compito primario del frutto è proteggere, nutrire e facilitare la dispersione dei semi. Molti animali tendono a mangiare, trasportare e disperdere i semi, favorendo la crescita di un nuovo organismo a distanze significative dalla pianta madre.

Vero frutto vs. falso frutto

La differenza tra un vero frutto e un falso frutto risiede nelle parti del fiore da cui si sviluppano. Un vero frutto deriva dalla crescita dell’ovario (la struttura che contiene gli ovuli femminili), mentre un falso frutto (detto anche pseudofrutto o frutto complesso) si sviluppa non solo dall’ovario, ma anche da altre parti del fiore come il ricettacolo, i petali e i sepali.

Esempi di falsi frutti

Ecco alcuni esempi famosi di falsi frutti:

Mela e Pera

I veri frutti di mela e pera sono i torsoli, le zone interne che contengono i semi. Ciò che mangiamo è essenzialmente il ricettacolo, la struttura che aveva la funzione di sostenere gli elementi del fiore.

Fragola

I veri frutti della fragola sono gli acheni, i “puntini” esterni che contengono i semini. Quando mangiate una fragola, in realtà state mangiando centinaia di minuscoli frutti!

Ananas

Anche l’ananas è formato da più singoli frutti, ovvero da più pistilli.

Fico

Il fico è un caso particolare, poiché non è un frutto, ma un’infiorescenza. Il frutto è in realtà ogni singolo filamento carnoso interno.

Tra gli altri falsi frutti, troviamo melograno, more di bosco e more di gelso. I veri frutti includono pesche, albococche, ciliege, prugne (le cosiddette drupe), limoni, kiwi, e molti altri.

Conclusioni

Scoprire che alcuni dei nostri “frutti” preferiti sono in realtà falsi frutti è sorprendente e affascinante. La botanica ci svela spesso curiosità e segreti nascosti nel mondo delle piante, mostrandoci quanto sia complesso e affascinante il regno vegetale. Ora che conoscete la differenza tra veri e falsi frutti, potete stupire i vostri amici con queste informazioni curiose e approfondire ulteriormente la vostra conoscenza delle piante e dei frutti che popolano il nostro pianeta.