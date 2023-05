Per la prima volta, abbiamo assistito a uno spettacolo incredibile: una stella che assimila un pianeta del suo sistema, illuminandosi in modo stupefacente, ovvero cento volte più della sua normale luminosità. La stella in questione, battezzata ZTF SLRN-2020, si trova nella nostra galassia, la Via Lattea, precisamente nella direzione della costellazione dell’Aquila.

La scoperta non è stata un compito facile, in quanto l’interpretazione degli eventi è basata principalmente su osservazioni indirette. Lo studio dei dati raccolti dallo Zwicky Transient Facility, un telescopio situato sulla Palomar Mountain in California meridionale, insieme ai dati infrarossi del telescopio spaziale WISE della NASA, che ha monitorato l’intero cielo negli ultimi dieci anni, ha reso possibile tale scoperta.

Come Identificare una Stella Cannibale?

Il Fenomeno della Luminosità Estrema

Nel 2020, la stella ZTF SLRN-2020 ha prodotto un fenomeno di luminosità estrema, diventando improvvisamente cento volte più brillante rispetto alla norma in un lasso di tempo di soli dieci giorni. Successivamente, è ritornata gradualmente alle sue condizioni iniziali di luminosità. A distanza di circa nove mesi, ha cominciato a emettere un’abbondante quantità di luce infrarossa. Tale fenomeno è analogo a quello osservato quando due stelle si uniscono, sebbene l’energia emessa in questo caso sia risultata notevolmente minore.

Possibili Spiegazioni: la Fusione con un Gigante Gassoso

La peculiarità dell’evento ha indotto gli astronomi a formulare l’ipotesi che la collisione fosse avvenuta con un corpo celeste notevolmente meno massiccio di una stella. La teoria più accreditata riguarda la possibilità di un gigante gassoso, qualcosa di simile a Giove, che ha una massa circa mille volte inferiore a quella del nostro Sole.

I Futuri Passi dell’Osservazione Spaziale

L’Enigma della Devastazione Celeste

Ancora molto rimane da scoprire riguardo a questa sorprendente demolizione celeste. Infatti, la natura dell’oggetto inghiottito dalla stella ZTF SLRN-2020 è ancora un enigma e richiede ulteriori indagini.

Il Ruolo del Telescopio James Webb

Probabilmente, nei prossimi anni, i dati saranno sottoposti a ulteriori analisi grazie all’intervento del James Webb Telescope. Questo strumento rappresenta una delle speranze più promettenti per decifrare il mistero di questa stella cannibale e, più in generale, per ampliare la nostra conoscenza dell’universo.

In conclusione, sebbene la scoperta di una stella che divora i suoi pianeti possa sembrare inquietante, ci offre la preziosa opportunità di approfondire il nostro sapere sul funzionamento del cosmo e sulle dinamiche interstellari.