Meteo: che tendenza per il nuovo fine settimana? E a seguire, come si comporterà la colonnina di mercurio? Le mappe in quota disegnano la nuova espansione di un cuneo che dall’Atlantico si protende verso l’Europa centro-settentrionale. Capace di garantire una certa stabilità per il week-end. Al suolo si può notare l’espansione verso il Regno Unito dell’Anticiclone delle Azzorre con massimo di 1032 HPA.

Venerdì 26 maggio ci sarà qualche nota di variabilità pomeridiana sulle Alpi, le Prealpi orientali e in serata su parte delle pianure del Triveneto, e sull’Appennino meridionale; la colonnina di mercurio andrà a posizionarsi su valori tra i 26/28°C su Pianura Padana, Toscana, pianure adriatiche e Isole Maggiori. Sabato ci sarà altra variabilità pomeridiana sulle Alpi e localmente sull’Appennino meridionale; temperature vicine ai 30°C tra Sardegna occidentale e Sicilia sempre occidentale. Poche variazioni domenica, con variabilità sulle Alpi, sul nord-ovest e sull’Appennino meridionale. Interessante poi analizzare le eventuali anomalie termiche: in vista del week-end ci saranno temperature in linea con le medie del periodo. E nella nuova settimana? Dal 29 al 31 maggio non ci saranno particolari anomalie sulla nostra Penisola, mentre persisteranno sulle Isole Britanniche. Ed anche fino al 4 giugno non ci saranno cambiamenti significativi.