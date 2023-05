Meteo in altalena: bel tempo in alternanza a nuove precipitazioni e temperature calde cha lasceranno poi spazio a valori persino sotto media. Le mappe al suolo previste per domenica 7 maggio ci fanno vedere l’approssimarsi di un fronte dalla Francia, inserendosi tra l’anticiclone della Azzorre e una possente alta pressione con massimo sul Baltico.

Sabato ci sarà una giornata dal sapore quasi estivo con solo della variabilità pomeridiana sulle Alpi e Prealpi e localmente sugli Appennini centrali; la colonnina di mercurio andrà a collocarsi tra i 26 e i 28°C nelle ore centrali sulle aree pianeggianti, qualcosetta in più in Sardegna. La giornata più calda sarà quella di domenica, con valori superiori ai 30°C sempre in Sardegna. Ma attenzione: instabilità al nord, eccetto il nord-est, con temporali anche forti. Tempo capriccioso lunedì su tutte le regioni con temperature che caleranno anche fino a 6°C. In vista di un possibile nuovo peggioramento da mercoledì, con temperature sotto media.