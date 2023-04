L’atteso ponte del 25 Aprile rischia di rivelarsi parecchio instabile nel Mediterraneo, sebbene non ovunque e non per tutta la sua durata. Considerando che il ponte avrà inizio sabato e terminerà martedì 25 Aprile, è naturale assistere a cambiamenti del tempo anche consistenti. E l’evoluzione meteo pare possa percorrere proprio questa strada!

Dopo i temporali di oggi e domani, che coinvolgeranno soprattutto il nord Italia, ci sarà una breve pausa nella giornata di sabato. L’anticiclone sovrasterà tutta Italia e riporterà non solo il Sole ma anche un deciso aumento delle temperature! Le massime potrebbero sfiorare i 21-23°C su tante località da nord a sud.

Ma come appena detto, sarà una pausa troppo breve! Difatti si tratterà di un anticiclone mobile, sempre seguito da un’ondata di maltempo. Questa nuova perturbazione, di origine nord-atlantica, porterà i primi effetti nel corso di domenica: in particolare tra pomeriggio e sera torneremo a parlare di piogge sparse, acquazzoni e temporali sulle regioni del nord. Insomma dopo una domenica mattina tutto sommato accettabile e molto mite potremo aver bisogno dell’ombrello nella seconda parte della giornata.

Qualche temporale o rovescio di breve durata potrebbe svilupparsi, domenica pomeriggio, anche su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Dunque la fascia adriatica sarà più esposta a questi fenomeni isolati, a carattere di rovescio o temporale. Più stabile, invece, sulla fascia tirrenica e le isole maggiori. Le temperature saranno più alte del normale da nord a sud, tanto che domenica pomeriggio potremo sfiorare i 24-25°C in Val Padana e nelle zone interne di Sardegna, Puglia, Sicilia, Calabria.

Ricapitolando, sia sabato che domenica mattina avremo tempo generalmente stabile, mentre tra pomeriggio e sera di domenica irromperà aria più fresca in alta quota che determinerà la formazione di rovesci e temporali diffusi al nord, isolati sulla fascia adriatica. Potrebbe essere il preludio ad un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo ad inizio prossima settimana.