È un 5 Aprile certamente insolito: tutto ad un tratto siamo piombati nuovamente in pieno Inverno, anzi la giornata odierna potremmo definirla molto più fredda di tante altre giornate vissute tra Dicembre e Febbraio. Oltre al freddo troviamo anche condizioni meteo instabili specie al centro e al sud, con fiocchi di neve fino in alta collina!

Purtroppo dobbiamo segnalare anche brina e gelo notturno in particolar modo al nord, come avevamo previsto nei precedenti editoriali. La colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero su tantissime località della Val Padana dall’Emilia al Piemonte e fino al basso Veneto. Merito dei cieli sereni e dell’assenza di vento, che ha permesso all’irraggiamento notturno di agire senza sosta tutta la notte.

Nel frattempo l’aria fredda sta scavando una depressione sul mar Tirreno e proprio questa sta regalando dei fenomeni sparsi al centro e al sud Italia, nevosi fino a quote interessanti per Aprile. Fiocchi di neve sono segnalati a Campobasso, ma nevica con più decisione oltre i 900-1000 metri sull’Appennino centrale, tanto che si registrano alcuni centimetri di accumulo.

Nelle prossime ore la depressione si intensificherà man mano che si muoverà verso est, pertanto potremo imbatterci in rovesci o piovaschi improvvisi su Sicilia centro-orientale, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Abruzzo e Molise. Neve oltre i 600-700 metri sull’Appennino centrale, oltre i 900-1000 metri su quello meridionale. Anche in Calabria sono previsti diversi centimetri di accumulo oltre i 1000 metri, come se ci trovassimo nel pieno di un’ondata di freddo tipica di gennaio o febbraio. Entro sera qualche fenomeno potrà raggiungere anche la Puglia.

Andrà meglio al nord, in Sardegna, in Toscana e nelle Marche: non ci aspettiamo fenomeni organizzati, bensì qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano legato essenzialmente ai contrasti tra il nucleo freddo presente in alta quota ed il riscaldamento dei terreni indotto dal Sole. In particolare sull’arco alpino potremo assistere a locali temporali, nevosi fino a quote collinari.

Dopo il tramonto le temperature scenderanno nettamente ovunque, per un’altra notte da dimenticare per le campagne. Su centro e nord Italia sarà elevato il rischio di brinate e gelate all’alba di giovedì. Le condizioni meteo invernali ci faranno compagnia almeno fino a Pasqua.