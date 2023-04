La situazione meteo del week-end e di inizio prossima settimana non si mette bene per l’Italia. Il tanto atteso ponte del 25 Aprile, quest’anno spalmato su ben quattro giorni, da sabato 22 a martedì 25, non sarà stabile come molti vorrebbero per concedersi qualche giorno di ferie.

Ebbene è confermato l’arrivo di una nuova perturbazione nord-atlantica, esattamente in linea con la circolazione atmosferica dell’ultimo mese all’interno del Mediterraneo. Il tempo peggiorerà tra domenica e martedì, andando ad arrecare i maggiori disagi e le maggiori condizioni di instabilità proprio sulle regioni del nord e parte del centro Italia.

Sarà esente da tutto questo la sola giornata di sabato 22 grazie ad una breve ripresa dell’anticiclone. Si tratterà di un anticiclone mobile, una tipica figura barica di brevissima durata, la quale si interpone tra due perturbazioni distinte. Infatti questo anticiclone sovrasterà l’Italia intera nella sola giornata di sabato, mentre da domenica già comincerà a perdere colpi.

Una nuova perturbazione nord-atlantica spingerà via l’anticiclone, portando i suoi primi effetti a partire dal nord Italia. Sarà una domenica temporalesca per il nord, ,a gli accumuli di pioggia saranno molto variegati e solo localmente superiori ai 20-30 mm. Questi fenomeni si manifesteranno soprattutto tra pomeriggio e sera. Stesso rischio anche per le zone interne del versante adriatico, fino alla Puglia, durante il pomeriggio. Sarà una domenica ancora stabile per il medio-basso Tirreno e le isole maggiori.

L’apice del maltempo potrebbe realizzarsi ad inizio settimana, nel corso di lunedì 24. Un vasto fronte temporalesco potrebbe attraversare gran parte d’Italia, arrecando piogge diffuse e locali intensi rovesci accompagnati dalla grandine. Nella prima parte della giornata il maltempo toccherà al nord e al centro Italia, mentre entro sera i primi fenomeni lambiranno anche Campania, Puglia centro-settentrionale e Basilicata. L’estremo sud e le isole maggiori sembrano escluse da questo peggioramento.

Non ci saranno grandi sbalzi di temperatura: l’aria sarà mite per tutto il week-end, addirittura con punte di 23-25°C laddove splenderà il Sole. Qualche grado in meno, fisiologico, ad inizio settimana col transito di rovesci e temporali.

Per la giornata di martedì 25 Aprile, giorno della festa della Liberazione, l’instabilità potrebbe presentarsi in modo molto più disorganizzato nei settori interni dal Nordest al sud, ma su questo giorno dovremo necessariamente riaggiornarci nei prossimi editoriali meteo.