Aprile si concluderà con l’anticiclone africano, alla sua seconda passata nel Mediterraneo nel mese. Ma questo improvviso ritorno della stabilità e delle prime temperature simil-estive non andrà a scombussolare l’impostazione barica predominante tra Atlantico ed Europa! Come più volte vi abbiamo ribadito, l’anticiclone avrà durata molto breve e sarà prontamente sostituito da condizioni meteo instabili.

Saranno solo tre giorni di vera stabilità per tutto lo Stivale: giovedì, venerdì e sabato saranno tre giorni sereni o poco nuvolosi, molto miti o addirittura caldi. Ma questa avvezione calda fa parte della dinamicità dell’ultimo periodo, in quanto non è assolutamente paragonabile agli opprimenti anticicloni protagonisti, in negativo, della pesante siccità ancora presente in Italia.

L’anticiclone africano, in verità, resterà confinato tra il nord Africa e la Spagna. L’Italia sarà sovrastata dai lembi nord-orientali dell’anticiclone, insomma dal settore più “debole” della cupola anticiclonica. Proprio per questo motivo basterà poco per decretarne l’involuzione ed è proprio ciò che succederà nelle ultime 24 ore di Aprile.

La giornata di domenica vedrà l’ingresso di aria più fresca in alta quota sulle regioni del nord, la quale andrà ad indebolire vistosamente l’alta pressione. Ecco che rovesci e temporali torneranno a colpire il Settentrione, mentre sul resto d’Italia resisterà la stabilità (ma ancora per poco!).

Il maltempo entrerà nel vivo nei primi giorni di Maggio: il prossimo mese pare proprio seguire le orme di Aprile, garantendo altre interessanti perturbazioni nord-atlantiche tutte dirette nel Mediterraneo. Queste perturbazioni sarebbero intervallate da brevi fasi stabili nella prima decade di Maggio, dunque al momento non si intravedono lunghe fasi stabili e troppo calde.

Ma senza spingerci troppo in là, concentriamoci sull’avvio di Maggio: i giorni di lunedì 1 e martedì 2 potrebbero rivelarsi molto instabili da nord a sud a causa della formazione di una depressione nel mar Tirreno, alimentata da correnti più fredde alle alte quote. Piogge e temporali sarebbero accompagnati da un consistente calo delle temperature su gran parte dello Stivale!

Nei prossimi aggiornamenti capiremo con più affidabilità l’evoluzione meteo dell’avvio di Maggio, ma al momento certamente prevalgono scenari piovosi e più freschi!