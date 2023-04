Chi si aspettava un avvio di Maggio mite e stabile, come del resto la Primavera ci aveva abituati da parecchi anni, resterà molto deluso. Una perturbazione atlantica in dirittura d’arrivo nel Mediterraneo minaccerà il meteo non solo del ponte del 1° Maggio ma addirittura anche dei giorni successivi, rendendo di fatto l’avvio del nuovo mese particolarmente perturbato.

Possiamo suddividere il peggioramento in due fasi: una tra domenica e lunedì, l’altra tra martedì e mercoledì. Nella prima fase saranno centro e nord Italia i bersagli principali del maltempo, delle piogge più intense e dei temporali localmente violenti. Il Nordovest sarà il settore più coinvolto dalle precipitazioni, sia domenica che lunedì, tanto che potremo registrare accumuli di pioggia localmente superiori ai 90-100 mm. In verità anche il sud non resterà a guardare, ma le condizioni meteo saranno un po’ più variabili. Qualche forte temporale potrebbe attraversare Sicilia e Calabria nel corso di domenica.

Nella seconda fase del peggioramento, tra martedì e mercoledì, la depressione tenderà a muoversi a piccoli passi sul basso Tirreno e il canale di Sicilia, favorendo un deciso guasto su gran parte del Meridione. In questa fase sarà proprio il sud Italia l’obiettivo delle piogge più diffuse e persistenti, oltre che dei forti temporali. Un po’ di piogge continueranno a manifestarsi anche sulle regioni adriatiche centro-settentrionali, specie martedì, mentre sul Nordovest e l’alto Tirreno avanzerà un graduale miglioramento.

Nel complesso, analizzando le precipitazioni totali che cadranno sul suolo italiano fino al 3 Maggio, possiamo osservare accumuli decisamente importanti e sostanziosi, una grande boccata d’ossigeno soprattutto per quelle aree duramente colpite dalla siccità.

Ma come se non bastasse il maltempo potrebbe non concludersi qui! Il prosieguo della prima decade di Maggio potrebbe riservare altre ondate di maltempo a causa dell’interazione tra aria fredda dell’est e aria umida atlantica. Un connubio che potrebbe sfociare in piogge e temporali molto frequenti lungo lo Stivale. Saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti per capire se questa evoluzione meteo dal 4 Maggio in poi possa concretizzarsi realmente.