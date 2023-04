Il 26 aprile 1986, il Mondo fu testimone del peggior disastro nucleare della storia: l’esplosione del reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl, situata nella città di Pripyat, in Ucraina, all’epoca parte dell’Unione Sovietica. La catastrofe causò un’enorme quantità di radiazioni che ebbero ripercussioni su scala globale.

La nube radioattiva raggiunse con un’altissima concentrazione anche l’Italia, soprattutto quella settentrionale dove furono vietate la raccolta di frutta e verdura.

La centrale nucleare di Chernobyl

La centrale nucleare di Chernobyl fu costruita negli anni ’70, ed era composta da quattro reattori RBMK-1000, un design di reattore nucleare a tubi di pressione e acqua bollente. I reattori erano raffreddati ad acqua e moderati a grafite. Nonostante fossero noti per avere diversi problemi di sicurezza, erano comuni nell’ex Unione Sovietica, poiché erano relativamente economici e rapidi da costruire.

La notte del disastro

Il 25 aprile 1986, il personale della centrale stava conducendo un test per verificare la capacità del reattore di continuare a produrre energia elettrica nel caso di un black-out. Il test prevedeva la riduzione della potenza del reattore e l’uso delle turbine per generare energia elettrica dalla loro inerzia. Tuttavia, una serie di errori umani e problemi tecnici portarono a un’instabilità del reattore.

Nella notte tra il 25 e il 26 aprile, la potenza del reattore aumentò rapidamente, causando un surriscaldamento del nocciolo e la formazione di una grande quantità di vapore. Questo, a sua volta, portò a una reazione a catena incontrollabile e all’esplosione del reattore. L’esplosione rilasciò una enorme quantità di radiazioni ionizzanti, incendi e la distruzione dell’edificio del reattore.

Le conseguenze immediate

La catastrofe di Chernobyl causò la morte diretta di almeno 31 persone, tra cui operatori della centrale e vigili del fuoco che cercavano di spegnere gli incendi. Inoltre, centinaia di migliaia di persone furono esposte a livelli pericolosi di radiazioni, sia nel corso delle operazioni di soccorso sia nella popolazione circostante.

Le evacuazioni iniziarono il 27 aprile, quando i circa 50.000 abitanti di Pripyat furono costretti ad abbandonare le loro case con pochissimo preavviso. Nei mesi successivi, oltre 300.000 persone furono evacuate dalle aree circostanti, in quella che divenne nota come la “Zona di alienazione di Chernobyl”.

Effetti sulla salute umana e sull’ambiente

Le conseguenze a lungo termine del disastro di Chernobyl sulla salute umana sono ancora oggetto di studio e dibattito. Tuttavia, è chiaro che l’esposizione alle radiazioni ha avuto un impatto significativo sulla popolazione locale. Migliaia di persone hanno sviluppato diversi tipi di cancro, in particolare il cancro alla tiroide, soprattutto tra i bambini che vivevano nelle aree colpite al momento del disastro. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che circa 4.000 decessi siano direttamente attribuibili alle conseguenze dell’incidente di Chernobyl.

Gli effetti ambientali del disastro di Chernobyl sono stati altrettanto devastanti. Vaste aree di terreno sono state contaminate da radionuclidi, rendendo inabitabili intere regioni per decenni, se non secoli. La fauna selvatica e gli ecosistemi hanno subito gravi danni, con mutazioni genetiche e popolazioni animali ridotte. Tuttavia, in assenza di attività umana nella zona di esclusione, alcune specie animali, come lupi, alci e cinghiali, hanno iniziato a prosperare, offrendo uno scenario unico per lo studio degli effetti delle radiazioni sulla natura.

Le lezioni apprese e l’eredità di Chernobyl

Il disastro di Chernobyl ha avuto un impatto significativo sulla percezione globale dell’energia nucleare e sulle politiche di sicurezza nel settore. La comunità internazionale ha riconosciuto la necessità di rafforzare la cooperazione e la trasparenza in materia di sicurezza nucleare. Diverse convenzioni e accordi internazionali sono stati adottati per garantire la sicurezza delle centrali nucleari e prevenire incidenti futuri.

Tra le lezioni apprese dal disastro, vi è la necessità di una maggiore attenzione alla cultura della sicurezza, alla formazione del personale e alla gestione del rischio nelle centrali nucleari. Inoltre, l’incidente ha evidenziato l’importanza della comunicazione e della cooperazione tra le autorità nazionali e internazionali in caso di emergenze nucleari.

Come sapete, la zona dove c’è la centrale nucleare di Chernobyl è in atto una situazione di elevato rischio perché è un campo di battaglia derivante dall’invasione della Russia in ampi territori dell’Ucraina.