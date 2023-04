Il mese di aprile a Perugia è caratterizzato da cambiamenti improvvisi del meteo, con temperature che oscillano tra il freddo tardivo e il caldo anticipato, e periodi soleggiati che si alternano con quelli perturbati con piogge e temporali. Nei periodi di cielo sereno, le notti sono spesso ancora fresche o fredde, mentre non è raro avere giornate già calde, ma se soffia la tramontana, anche di giorno può fare ancora fresco.

L’introduzione del meteo di aprile a Perugia

Perugia è una città situata nel cuore dell’Italia, in Umbria. Il clima della città è contraddistinto da estati calde e inverni abbastanza freddi. La differenza tra le temperature invernali e quelle estive è di quasi 20 gradi e le temperature primaverili oscillano tra questi due estremi. Per questo motivo, ad aprile, ci possono essere sbalzi termici repentini con periodi alternati di freddo tardivo o caldo anticipato. Inoltre, a Perugia il regime delle precipitazioni ha due massimi: uno più importante in autunno e il secondo in primavera, per cui in aprile le piogge possono essere abbondanti e presentarsi anche a carattere temporalesco.

Le temperature a Perugia ad aprile

Le temperature a Perugia ad aprile possono variare notevolmente a seconda delle condizioni meteo. Le medie mensili oscillano tra i circa 7-8°C delle minime notturne e i circa 16-17°C delle massime diurne. Nelle parti più basse della città che si spingono verso la vallata, le escursioni termiche sono maggiori, con temperature minime di circa 1°C più basse e massime giornaliere di 1 o 2°C più alte.

In aprile, soprattutto all’inizio del mese, le temperature possono ancora scendere sotto lo zero la notte; mentre, soprattutto a fine mese, le temperature del giorno possono aumentare rapidamente e superare abbondantemente i 20°C.

In qualche caso le gelate e il freddo tardivo si possono verificare anche verso la fine del mese. E’ quanto è successo nell’aprile del 2017 quando una gelata (temperatura minima sottozero) si è verificata il 22 aprile.

Le temperature record

I valori di temperatura record degli ultimi 55 anni, riferiti alla vallata ai piedi della città, oscillano tra i -6°C raggiunti a inizio aprile del 2021 e i 29,7°C raggiunti nell’aprile del 2013. Negli ultimi 20 anni, nonostante sia stato stabilito il nuovo record di temperatura mensile minima, è aumentata la frequenza di temperature sopra i 20 gradi, in accordo con il riscaldamento climatico in atto.

Le piogge e i temporali ad aprile

Aprile è un mese piuttosto piovoso a Perugia, con una media di circa 80 mm di precipitazionte totale suddivisa in circa 10 giorni di pioggia. In questa stagione, le piogge possono portate sia da perturbazioni che insistono molte ore o anche qualche giorno, sia da brevi temporali prevalentemente pomeridiani, talvolta accompagnati da raffiche di vento e grandine.

Neve a Perugia ad aprile

Anche se raro, può nevicare a Perugia ad aprile, soprattutto all’inizio del mese quando le temperature sono ancora abbastanza basse. Tuttavia, si tratta di nevicate effimere, senza o con pochissimo accumulo al suolo che sparisce in breve tempo.

Conclusioni sul meteo di aprile a Perugia

In conclusione, il meteo di aprile a Perugia può essere imprevedibile, con temperature che oscillano tra il freddo tardivo e il caldo anticipato, piogge che possono essere intense e temporali improvvisi. Tuttavia, nonostante ciò, il mese di aprile è un buon periodo per visitare la città prima del caldo estivo e godendosi il risveglio della natura.