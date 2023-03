Il freddo tornerà, su questo non c’è più ombra di dubbio! L’anticiclone ora presente su gran parte d’Italia sarà spazzato via ad inizio Aprile (insomma, già tra domani e domenica) grazie all’arrivo di masse d’aria più fredde nord-atlantiche, pronte a riportare anche il maltempo. Le condizioni meteo cominceranno a peggiorare già da domani, seppur in modo blando e isolato.

Il primo giorno di vero maltempo sarà quello di domenica, proprio durante la festa delle Palme: l’aria fredda scaverà una depressione nel medio-basso Tirreno, la quale innescherà piogge e rovesci su gran parte del centro e del sud. Tempo incerto anche per il Nordest, dove si prospettano rovesci sparsi e qualche temporale pomeridiano o serale.

Questa perturbazione andrà ad inaugurare la settimana Santa con nubi e piogge su diverse regioni: lunedì 3 Aprile, infatti, sarà una giornata grigia e perturbata su Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo. Anche al nord, tra Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia ed Emilia potremo fare i conti con addensamenti, rovesci e temporali sparsi. Nel frattempo cominceranno a scendere vistosamente le temperature!

Nel momento in cui la depressione si posizionerà tra il mar Ionio e la Grecia (proprio da lunedì 3) si attiveranno correnti più fredde balcaniche che trascineranno aria molto fredda sullo Stivale. Si tratterà di aria fredda artica, ma che col passare dei giorni assumerà connotati sempre più artico-continentali. Insomma la direttrice delle correnti fredde diverranno sempre più orientali, proveniente dalla Scandinavia. Ci riferiamo al periodo tra 4 e 6 Aprile, nel pieno della settimana Santa, che si preannuncia decisamente invernale su tutta Italia!

L’aria fredda si farà sentire su tutta Italia, ma in maniera particolare e diretta sulle regioni adriatiche e al sud. Per essere più concreti, città come Rimini, Ancona, Pescara e Bari potremmo registrare temperature massime di appena 10-12°C tra lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, esattamente come se ci trovassimo nel pieno dell’Inverno.

Ma le piogge? Escludendo le piogge residue, tra lunedì e martedì, della perturbazione delle Palme, non ci saranno grandi fronti perturbati a spasso per l’Italia. Però interverranno i forti contrasti termici tra aria fredda in quota e aria più calda sui terreni grazie al soleggiamento d’Aprile che comincia decisamente a farsi sentire. In tal caso potremo imbatterci in rovesci e temporali frequenti nelle ore pomeridiane, da nord a sud nel corso della settimana Santa!