Siamo arrivati alle ultime ore dell’Inverno astronomico nell’emisfero boreale: alle 22.24 di stasera è atteso l’equinozio di Primavera che ci traghetterà ufficialmente nella “bella stagione”. Si conclude una stagione letteralmente da dimenticare sia per le temperature spesso superiori alle medie e sia per condizioni meteo spesso stabili e avare di pioggia.

La Primavera proverà a rompere questo incantesimo vivacizzando un po’ il flusso nord-atlantico, ma non sarà un’impresa facilissima. L’esordio di Primavera, comunque, ci regala condizioni meteo a tratti perturbate grazie ad una veloce perturbazione da ovest.

Il satellite ci mostra chiaramente la presenza di una bassa pressione sulle regioni centrali, dove porta piogge diffuse e locali temporali tra Toscana e Lazio. Piogge anche su Abruzzo, Marche, Umbria, Romagna. Le nubi sono in aumento al sud, ma ancora senza fenomeni, mentre il tempo migliora sulle regioni del nord dopo il transito di piovaschi e qualche acquazzone nelle scorse 12-15 ore.

Questa perturbazione sarà molto veloce: quest’oggi porterà piogge principalmente sulle regioni centrali e qualche primo piovasco su Campania e Sicilia. Domani transiterà verso sud-est, comportando un peggioramento del tempo su Puglia, Basilicata, Calabria, Molise. Le piogge più sostenute riguarderanno proprio la Puglia, mentre saranno un po’ più disorganizzate e deboli in Basilicata, Calabria e Molise. Piogge residue, domani, su Abruzzo e Marche meridionali, oltre che nei settori interni della Campania. Entro domani sera avremo un generale miglioramento.

Da mercoledì sarà ancora la volta dell’alta pressione, pronta a riportare le temperature a ridosso dei 20°C e cieli generalmente sereni o velati. Questo anticiclone persisterà per almeno 3 giorni, per cui volendo estrapolare qualche scenario interessante, favorevole alla pioggia, dovremo volgere lo sguardo nell’ultima settimana di Marzo.

A partire dal week-end le condizioni meteo potrebbero vivacizzarsi soprattutto al nord per l’arrivo di nuovi fronti veloci, ma ricchi di rovesci, provenienti dall’Atlantico. Il tutto si svolgerà in un contesto termico gradevole, per cui non si intravedono colpi di coda invernali degni di nota in questo finale di Marzo.