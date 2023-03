L’ora legale è un aspetto familiare a noi tutti, oserei dire scocciante, è una pratica che ci porta ad aggiustare i nostri orologi due volte l’anno per sfruttare al meglio la luce solare durante i mesi estivi. Tuttavia, la sua origine risale a tempi di guerra e, nonostante si discuta da anni della sua possibile abolizione, ancora oggi siamo costretti ad adeguarci a questo cambiamento. Qui analizzeremo la storia dell’ora legale, le ragioni della sua possibile abolizione e la situazione attuale in Italia e in Europa.

La storia dell’ora legale

L’origine durante la guerra

L’ora legale fu introdotta per la prima volta durante la Prima Guerra Mondiale, con l’obiettivo di risparmiare energia e risorse. Spostando gli orologi in avanti di un’ora durante i mesi estivi, si cercava di sfruttare al massimo la luce solare, riducendo così il consumo di carburante per l’illuminazione artificiale.

L’evoluzione nel tempo

Nel corso degli anni, l’ora legale è stata adottata da diversi paesi e ha subito varie modifiche nelle date di inizio e fine. La pratica si è diffusa anche in tempi di pace, diventando una consuetudine annuale. Tuttavia, con il passare del tempo, il risparmio energetico ottenuto grazie all’ora legale è diventato sempre meno significativo a causa dei cambiamenti nei consumi energetici e nelle abitudini di vita delle persone. La civiltà non ha più le abitudini degli di 70 anni fa.

L’abolizione dell’ora legale

La questione dell’utilità

Il dibattito sull’abolizione dell’ora legale si basa principalmente sulla sua utilità attuale. Molti esperti ritengono che il risparmio energetico ottenuto sia minimo e che i potenziali benefici per la salute e il benessere delle persone superino gli svantaggi legati al cambio dell’ora. Inoltre, l’ora legale può causare disturbi del sonno e dell’umore, oltre a generare confusione nei trasporti e nelle comunicazioni internazionali.

La situazione in Europa

In Europa, la questione dell’abolizione dell’ora legale è stata al centro del dibattito negli ultimi anni. Nel 2018, la Commissione Europea ha condotto un sondaggio pubblico in cui la maggior parte dei partecipanti si è espressa a favore dell’abolizione dell’ora legale. Di conseguenza, la Commissione ha proposto di porre fine al cambio d’ora a partire dal 2021. Tuttavia, la decisione finale è stata rimandata per consentire ai singoli Stati membri di coordinarsi e decidere se adottare un’ora standard per tutto l’anno.

La situazione in Italia

Anche in Italia, il tema dell’abolizione dell’ora legale è stato oggetto di discussione, ma per ora nessuna decisione concreta è stata presa. I vari governi italiani italiani stanno monitorando la situazione a livello europeo e valutando la possibilità di seguire eventuali decisioni comuni in materia di ora legale. Uno stop all’analisi ha contribuito la grave crisi sanitaria mondiale dovuta alla pandemia.

Pertanto

L’ora legale è una pratica nata durante la guerra che è ancora presente nelle nostre vite nonostante le crescenti voci che ne chiedono l’abolizione. In Europa e in Italia, il dibattito prosegue, e la decisione finale sull’abolizione dell’ora legale potrebbe essere solo questione di tempo. Nel frattempo, continueremo ad aggiustare i nostri orologi due volte l’anno, in attesa che venga presa una decisione definitiva. Per ora, il cambiamento avverrà stanotte, esattamente e si concluderà l’ultima domenica di ottobre.