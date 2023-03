Rispetto al Nord Italia, a Roma e in genere al Centro-Sud Italia, la transizione dall’inverno all’estate è più graduale e dolce e il clima di aprile rappresenta l’ideale trait d’union tra il clima freddo e quello caldo.

Pertanto, anche a Roma la primavera mette in mostra le sue caratteristiche di stagione votata all’estrema variabilità e il mese di aprile può presentarsi sotto la duplice veste di mese ancora fresco o quasi freddo in certi periodi, già gradevolmente caldo in altri.

Il clima di aprile a Roma: dolce ma cangiante



Ad aprille le temperature cominciano a salire gradualmente e a portarsi in quel range di valori che possiamo considerare piacevoli per le attività all’aperto, senza essere ancora troppo calde. Si mettono via i cappotti e i giacconi pesanti, ma non l’ombrello, perché aprile è un mese caratterizzato anche da piogge relativamente abbondanti. E’ solo a partire da maggio che le piogge si fanno più sporadiche e prevalentemente a carattere temporalesco.

Il vento: il ponentino e la tramontana



In questo periodo, dal Tirreno comincia a soffiare il ponentino, in sostanza la brezza di mare, che raggiunge la massima intensità in estate e che interessa soprattutto i quartieri più occidentali della città.

Il vento, da sud-ovest o sud-est, può essere associato anche al transito di perturbazioni e quindi al maltempo.

La primavera è un periodo in cui non di rado giungono anche i venti da nord, cioè la tramontana, che rinfresca e pulisce l’aria e talvolta può portare un forte ribasso delle temperature.

Le temperature di aprile a Roma: 20 gradi frequenti



Le temperature di aprile a Roma possono variare notevolmente, a seconda delle condizioni meteo. Le temperature massime, in media, sono di circa 19°C, un po’ meno nelle zone più vicine al mare; le minime di circa 10°C, ma con variazioni a seconda dei quartieri. Nelle zone più interne possono essere anche 2 o 3 gradi inferiori.

Durante i periodi soleggiati di alta pressione sono comuni le giornate con temperature massime sopra i 20°C e, in questi frangenti, le zone più interne sono di solito un po’ più calde di quelle più vicine al mare. Di solito le temperature massime non oltrepassano i 25°C nemmeno nelle giornate più calde, ma negli ultimi anni tale soglia è stata superata più volte e si è arrivati al record assoluto di 30°C il 30 aprile del 2013 a Ciampino.

Non sono rare, però, le giornate ancora fresche, in cui le temperature massime non oltrepassano i 15°C, di solito associate a giornate piovose o a ondate di freddo che giungono dall’artico.

Durante le più intense ondate di freddo di aprile, in alcuni casi si sono raggiunte anche temperature minime sotto gli zero gradi: è accaduto nel 1956, nel 1970 e nel 1995 e nel 2003.

A Roma Urbe il record è di -2,1°C raggiunto nel 1970, mentre nel 2003 ha toccato -1,7°C.

Le piogge e i temporali: in giro con l’ombrello



Le piogge sono abbastanza comuni durante il mese di aprile a Roma. Mediamente, cadono circa 70 mm di pioggia distribuiti in 8 o 9 giorni. Queste precipitazioni possono essere anche a carattere temporalesco, talvolta accompagnate da grandine e raffiche di vento.

Conclusioni

In definitiva, il meteo di aprile a Roma può essere sorprendente, con temperature che oscillano tra il caldo e il fresco, piogge e temporali, vento e nuvole. Le notti sono ancora fresche, qualche volta fredde, ma di giorno le temperature salgono su valori quasi sempre molto piacevoli. Tuttavia, questo clima di transizione è anche un’opportunità per godersi la città in una luce diversa, scoprendo angoli nascosti e l’esplosione floreale che solo la primavera può offrire.