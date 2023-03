Stiamo vivendo un marzo assai mite che solo negli ultimi giorni ha riportato qualche gelata notturna sulle pianure del Nord Italia e temperature un più fresche anche al Centro-Sud.

Ma solo pochi giorni fa, le temperature avevano già raggiunto valori più consoni a maggio che a marzo, con punte di 26 gradi vicino Cagliari, di 25 a Pescara, 23 a Bologna ecc.

E non è detto che prima della fine del mese queste temperature non ritornino, anche se per il momento nulla lo fa presagire.

Ma vi sono stati anni in cui il mese di marzo si è presentato, a tratti, con una veste da inizio estate, raggiungendo per più giorni valori ben oltre i 20 gradi e fin quasi a 30.

Marzo 2012: una terza decade dal sapore di giugno

Un caso celebre è quello del marzo 2012. Si veniva da un gelido febbraio, che aveva visto l’ondata di freddo più potente dal lontano gennaio 1985. Ma dopo metà febbraio era già giunta aria ben più mite, che continuò ad affluire verso l’Italia fino a tutta la seconda decade di marzo. Mite, ma non calda!

Nell’ultima decade del mese un promontorio d’aria calda si spinse dal Nord Africa verso la Gran Bretagna, dove si forma, nel giro di pochi giorni, un anticiclone di blocco alle perturbazioni oceaniche. L’alta pressione comprime l’aria e la riscalda, il terreno secco favorì un ulteriore aumento delle temperature.

Gli ultimi 11 giorni del mese ebbero medie di 22,4°C a Torino, 23,1°C a Milano, 23,9°C a Bolzano, 23,8°C a Verona, 23,5°C a Firenze, 22,5°C a Roma.

Le temperature massime assolute raggiunsero 26,9°C a Torino e Milano, 27,7°C a Bolzano, 26,6°C a Verona, 27,2°C a Ferrara, 27°C a Bologna, 25,8°C a Firenze, 26,2°C a Roma.

Un mese caldo e secco, ma non al Sud



Marzo 2012 fu molto caldo, il terzo più caldo in Italia da quando si registrano i dati, e molto secco. Solo in Sicilia piovve a volontà ma in un periodo di tempo molto ristretto.

Sebbene in altri mesi di marzo si raggiunsero temperature massime simili, in qualche caso anche superiori, la particolarità di quel mese fu la durata del periodo caldo. In molte città del Nord e del Centro Italia, tutti gli ultimi 11 giorni del mese ebbero temperature oltre i 20 gradi. Tra queste troviamo Milano, Verona, Bologna, Firenze e Roma.

L’anticiclone posto molto a nord, fece sì che il Sud Italia fosse meno coinvolto dall’anomala ondata di caldo, che interessò invece con particolare vigore la Gran Bretagna, dove fu il marzo più caldo dal 1957.

Al Sud Italia, specialmente in Sicilia, un altro mese di marzo fece scintille e portò temperature massime di oltre 30 gradi. Accadde nel 2001, ma di quell’incredibile evento tratteremo in altro articolo.