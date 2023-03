Cosa ci narra il meteo nei prossimi giorni? La disposizione delle correnti in quota, previste per giovedì, garantirà delle precipitazioni più organizzate sui versanti di confine delle Alpi occidentali, unitamente a deboli fenomeni soprattutto sulla Liguria. Tempo più capriccioso venerdì per l’ingresso di una perturbazione che bagnerà molte regioni: precipitazioni più organizzate sulle Alpi e sull’Appennino, piogge sul nord-est, in ombra parte del nord-ovest. Ma protagoniste saranno le temperature, tiepide giovedì su molte regioni, con valori vicini ai 20°C sulle aree padane, adriatiche e sulle coste sarde. Ancora gradevolezza venerdì.

Una curiosità: un assaggio di tarda primavera, anzi di inizio estate si potrà apprezzare fuori dai nostri confini, in particolare su Spagna meridionale nel prossimo week-end. In netta contrapposizione con il ritorno della dama bianca nella città di Londra.