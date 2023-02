Stanno per tornare le piogge e il meteo s’è fatto finalmente più vivace, dopo tanta stasi. Ma occhio che le tendenze meteo a lunghissimo termine non riescono a confermare correttamente la Primavera come stagione piovosa. Ce ne sarebbe bisogno, ma non son del tutto concordi.

Ricordiamo ai lettori che il prossimo trimestre è tutt’altro che secco e deve assolutamente piovere, in particolare al Nord-Ovest, ma così pure altrove. Sappiamo che se il periodo Marzo-Maggio sarà asciutto le conseguenze per l’Estate sarebbero veramente gravi.

Si potrebbe riproporre una situazione assai simile a quella drammatica della 2022, la seconda Estate più calda e secca della storia.

La Primavera, una stagione piovosa

Vedendo ciò che i principali calcolatori propongono, non ci sono i presupposti per una stagione piovosissima, anche se ce ne sarebbe realmente bisogno. I Centri Meteo più avanzati vedono una stagione un po’ instabile, con precipitazioni presenti, ma limate da alte pressioni a volte un poco invadenti.

Rimarrebbe, quindi, lo spettro siccità, anche perché se i prossimi mesi non saranno cosi piovosi si arriverà ad un ulteriore dramma estivo, lo ripetiamo un evento da scongiurare nella maniera più assoluta.

Non possiamo permetterci di avere uno spettro di una stagione estiva 2023 rovente e secchissima come quella passata.

L’Estate 2023, come sarà?

I lettori ricorderanno sicuramente che l’Estate 2022 è stata calda e secca, a volte insopportabile, con fiumi in secca e laghi in magra.. Ora, noi non vogliamo fare delle tendenze meteo già per Giugno, Luglio e Agosto. Infatti sul caldo non ci si può sbilanciare ora, ma sulla secchezza sì, eccome.

Come mai? Se si arriva a fine Maggio con un nuovo forte deficit pluviometrico è possibile che la prossima stagione estiva sia drammatica, con pochissima acqua disponibile, suoli secchi e nuovi razionamenti…