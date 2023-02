Che il maltempo tornerà in Italia è ormai una certezza e ve ne avevamo parlato nella consueta intervista settimanale. Quel che più è in dubbio, al momento, è l’esatta collocazione delle piogge e delle nevicate nel corso del week-end, a causa di un’elevata incertezza meteo sulla traiettoria delle varie depressioni e dei flussi freddi che agiranno nel Mediterraneo.

La mina vagante che sta dando parecchi grattacapi riguardo la previsione del fine settimana è un nucleo freddo artico-continentale proveniente dall’est, il quale andrà ad interagire con le depressioni presenti sul Mediterraneo occidentale. Nelle ultime 24 ore ci sono stati dei piccoli ma determinanti cambiamenti nelle simulazioni modellistiche. Il nucleo molto freddo, oggetto delle nostre ultime discussioni, è stato rivisto un po’ più ad est: in questa nuova dinamica l’incursione fredda andrebbe a coinvolgere in modo diretto le regioni del centro e del sud e lascerebbe ai margini il nord.

Ma attenzione: si tratta di una previsione suscettibile di forti cambiamenti poiché basterebbe una piccola variazione sulla traiettoria del flusso freddo per cambiare vistosamente gli esiti dell’ondata di maltempo. In effetti se poniamo l’attenzione sulla previsione più probabile del modello americano (la media ensembles) si nota un maggior coinvolgimento del nord Italia e del medio-alto Tirreno: difatti in questa dinamica (quella che fino a ieri mattina era la più considerata) l’aria fredda dell’est scivola ad ovest delle Alpi e va ad alimentare le depressioni tirreniche che poi determinando maltempo diffuso sulle regioni centrali e settentrionali.

Insomma l’incertezza è ancora elevata, ma tra i tanti dubbi vi è quasi sicuro coinvolgimento delle regioni del centro Italia, le quali in un caso o nell’altro verrebbero coinvolte dal maltempo. L’incertezza più alta riguarda, per l’appunto, il settentrione.

Ma le temperature? L’andamento termico del week-end è strettamente legato all’esatta traiettoria del flusso freddo. Vi è tuttavia una certezza: le depressioni situate sul Mediterraneo occidentale (che prenderanno vita già tra 22 e 24 febbraio) provocheranno un richiamo di aria molto mite su tutto il sud ed il medio-basso Adriatico. Qui le temperature saliranno ben oltre i 20°C tra venerdì 24 e sabato 25, addirittura con picchi di 24-25°C. Queste anomale temperature potrebbero essere spazzate via tra domenica e lunedì dall’arrivo dell’aria più fredda.

Seguiremo costantemente l’evoluzione meteo del week-end nei prossimi editoriali.