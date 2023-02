Una profonda bassa pressione si sta sviluppando in questi minuti sul Mediterraneo occidentale, a ovest della Sardegna, in linea con le nostre previsioni meteo dei giorni scorsi. Questa depressione sta innescando, sul suo bordo orientale, una vastissima risalita di aria più calda, ricchissima di pulviscolo sahariano.

È proprio la sabbia del deserto a ricoprire gran parte dello Stivale, rendendo i cieli sporchi e lattiginosi.

Questo flusso tiepido e ricco di polvere è molto più presente sulle regioni del sud: sarà proprio sul Meridione, a cui si aggiungeranno Molise e Abruzzo) che le temperature massime quest’oggi potranno raggiungere i clamorosi 23-24°C! Tutto normale, considerando che si tratta di un passaggio inevitabile quando abbiamo a che fare con queste depressioni provenienti da ovest, in risalita dalle coste africane.

Si tratta del preludio al maltempo che avrà inizio tra stasera e domani: la depressione porterà le prime piogge su Sardegna, Campania, Lazio, Toscana, Liguria, Emilia Romagna nel corso della sera. Fenomeni più sostanziosi attesi domani su gran parte del centro Italia ed anche al Nordovest: la neve è grossomodo confermata fino in pianura, da domenica pomeriggio, su Piemonte e a sprazzi sull’Emilia, l’Oltrepò pavese. Per accumuli nevosi degni di nota bisognerà spingersi sulle colline, mentre in pianura potremo assistere al più a spolverate o a pochi centimetri. Fioccate rapide attese anche sulla Lombardia ma senza accumuli, mentre qualche fiocco in più potrebbe imbiancare la Liguria centrale fino a bassa quota.

Insomma una veloce passata fredda e instabile per il settentrione, nevosa per alcuni settori. Certo non ci sarà alcun “delirio nevoso”, e nessuna città chiederà pietà come annunciato erroneamente da altri siti web.

Sul resto d’Italia le temperature saranno più elevate tra domenica e lunedì, ma non per questo mancherà il maltempo. Anzi, le piogge saranno ben presenti sulle regioni centrali con fiocchi di neve in montagna e occasionalmente in alta collina su Toscana e Marche. Piovaschi sparsi al sud, anche qualche temporale sull’arco ionico entro lunedì.

Avviso meteo: tutto il pulviscolo sahariano presente in quota tenderà a precipitare al suolo con le piogge o le pioviggini che si susseguiranno nelle prossime 48-72 ore. Ciò significa che le superfici tenderanno a sporcarsi, per cui è altamente sconsigliato lavare ora auto, finestre o balconi!