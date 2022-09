Quella che ci interessa è la classica tempesta equinoziale anche laddove il meteo è buono e assai mite, dove nelle coste si fa il bagno al mare, dove il cielo è coperto e non piove o ha piovuto poco. Viene chiamata tempesta equinoziale la rottura della prima fase del meteo autunnale attorno all’Equinozio d’Autunno.

Quest’anno non avviene nel modo classico con lo sfondamento di aria fresca proveniente dalla Francia, tanto che la temperatura diurna è calata laddove il cielo è coperto, dove piove e ci sono temporali. Per altro, nonostante alcune aree siano sotto la pioggia, la temperatura notturna si mostra anche sopra la media e con elevatissimo tasso di umidità.

Tutto ciò avviene perché il protagonista climatico è il Mar Mediterraneo che ha accumulato energia a dismisura, e la riversa in atmosfera con il calo termico dovuto alla riduzione delle ore di sole per via della stagione fredda che avanza. Energia che innesca temporali con tempeste elettriche, nubifragi, fa impazzire i Centri Meteo che elaborano i modelli matematici di previsione i quali prospettano anche piogge preoccupanti, sempre da confermare, ma che inducono anche all’allerta meteo.

Allerta meteo diffusa sempre dagli Enti ufficiali, ovviamente, poi riportata dai vari mass media per amplificane la notizia e quindi informazione. Allerta meteo necessaria e sempre da osservare, in quanto taluni fenomeni atmosferici intensi, e su scala locale, risultano difficilmente prevedibili. Si veda l’ultimo drammatico caso della grave alluvione delle Marche.

La tempesta equinoziale apre la via ad un periodo breve di meteo che vedrà scoppiare altri temporali, che porterà nuove perturbazioni con aree di bassa pressione. Ma il vero autunno dovrebbe essere differente, con piogge più diffuse. E se tra Piemonte e Lombardia piove poco, ciò non significa, però che questa non sia tempesta equinoziale.

Si ha come l’impressione che poco sia cambiato rispetto alle scorse stagioni, in quanto la potenza delle correnti oceaniche non sprofonda in modo acuto verso il Mediterraneo, ma lo fa con impulsi perturbati moderati che sembrano perdere forza, per poi prendere vigore nei nostri mari e quelli delle Baleari.

Tempesta equinoziale molto mediterranea è quella che vediamo, che per alcuni giorni avremo, poi si vedrà, perché i dati meteo prospettano un cambiamento ancora, introducendo anomalie climatiche pesanti.