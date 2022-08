Sestri Levante non è una località di certo abituata a ricevere grandinate devastanti come quella avvenuta ieri, giovedì 18 agosto. Un’ampia area della costa di Levante della Liguria è stata investita da un temporale di innaturale violenza, con grandine di grosse dimensioni, oltre che venti che hanno raggiunto i 140 km orari.

Una condizione meteo eccezionale per la Liguria, anche se le grandinate in regione non mancano, anche di grosse dimensioni.

Il mare caldo di quest’anno ha generato appena un’anteprima di quegli eventi meteo estremi che vedremo più avanti.