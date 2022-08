L’estate siciliana ha cambiato volto da alcuni giorni con forti temporali che si rinnovano da giorni. E se dapprima si sono presentati solo nelle zone interne e di pomeriggio, ora infuriano in mare e anche di notte.

Stromboli è stata interessata da un violento nubifragio. L’area, dopo aver subito un gravissimo incendio qualche mese fa, a seguito del forte temporale notturno, l’acqua è defluita rapidamente verso le zone basse dell’isola trasportando fango e detriti. Ed il fango con l’acqua hanno invaso stanotte abitazioni e negozi, così che anche alcune strade risultano non transitabili perché coperte addirittura sino ad un metro di fango.

Tutto l’arcipelago del basso Tirreno nella ha subito la notevole intemperia, con una tempesta di fulmini, vento forte e pioggia. Fenomeni meteo molto insoliti per Ferragosto, ma che invece ormai sono diventati di stagione.

I temporali non hanno risparmiato nessuna località della Sicilia, dove si registrano accumuli di pioggia che sono decisamente insoliti per il mese di agosto, che dovrebbe essere il più secco dell’anno assieme a luglio. Temporale notturno anche a Messina.

La siccità in Sicilia ha avuto uno stop, ma in regione il maggior problema sono le piogge torrenziali ricorrenti che cadono in tempi molto brevi dopo lassi di tempo asciutti. L’irregolarità nella distribuzione temporale e nei quantitativi della pioggia è in forte aumento in Sicilia.

Per altro, nei prossimi giorni, dopo questa parentesi di temporali intensi che si rinnoverà anche oggi, si prospetta una fortissima impennata dei termometri, con masse d’aria dall’Africa, e nelle zone interne si potranno registrare 42 gradi.