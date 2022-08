L’allerta meteo gialla per temporali in Liguria è stata estesa dalle 15 fino alle 24 di oggi ovunque in Liguria. Lo comunica l’assessore regionale alla Protezione civile lanciando un appello a tutti i cittadini alla massima prudenza.

L’allerta meteo è stata ampliata fino alla mezzanotte di oggi per il possibile ripetersi di temporali intensi come quelli verificatisi stamattina nel Levante della Regione.

I comuni maggiormente colpiti sono l’est del comune di Genova, Cogorno, Chiavari e Lavagna.