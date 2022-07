Londra batte ogni suo precedente record storico di temperatura. Parigi va anche oltre Londra, ma il suo record storico è sopra ogni immaginazione con i 42,4°C raggiunti nel luglio 2019.

In Germania battuti ieri vari record storici di caldo estremo, ma è anche la notte a fare storia. Varie città, nelle stazioni meteo extraurbane segnano 27-28°C, e nelle isole di calore urbano non si scende sotto i 30°C.

La temperatura scende in Inghilterra proprio in queste ore, mentre la Francia occidentale è salva da un’altra giornata infernale per il passaggio di un minaccioso fronte temporalesco che sta scaricando fulmini e grandine.

Temperature massime del 19 luglio 2022

Parigi 40.3

Londra 40.2

Nicosia 38.8

Bruxelles 38.1

Colonia 38

Città del Lussemburgo 36.3

Berlino 35.8

Amsterdam 35.5

Marsiglia 35.4

Roma 35.2

Berna 35.1

Madrid 35

Podgorica 34.5

Tbilisi 34.5

Milano 34.4

Vaduz 33.1

Vienna 32.9

Luqa Malta 32.8

Bratislava 32.7

Budapest 32.7

Baku 32.4

Lubiana 32.3

Zagabria 32.1

Monaco di Baviera 32

Praga 31.6

Skopje 31.2

Belgrado 31.1

Sarajevo 31.1

Bucarest 31

Barcellona 30.7

Gibilterra 30.7

Glasgow 29.2

Varsavia 29.1

Chisinau 29

Istanbul 28.1

Atene 27.5

Odessa 26.7

Sofia 26.6

Dublino 26.5

Copenaghen 25.3

Ankara 24.9

Stoccolma 24.2

Vilnius 23.3

Minsk 23.2

Helsinki 22.8

Riga 22.5

Tallinn 22.1

San Pietroburgo 22

Kiev 21.8

Mosca 20.8

Reykjavik 14.4