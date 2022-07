Aria più fresca d’origine atlantica si appresta a rompere la lunga canicola, che ha arroventato il meteo di quest’inizio luglio. L’anticiclone africano sta già cedendo, con le prime interferenze d’aria instabile in quota che favoriscono lo scoppio di temporali.

La svolta vera e propria si concretizzerà nel corso di giovedì 7 luglio, quando farà irruzione un fronte freddo che scalzerà la massa d’aria calda dai bassi strati. Inevitabilmente si scateneranno temporali tra Nord-Est, zone interne del Centro e di parte del Sud, con fenomeni anche violenti.

Le temperature caleranno di 2-4 gradi al Centro-Nord ed in Sardegna, con l’entrata entro sera di sostenuti venti settentrionali con il Maestrale in Sardegna e la Bora in Adriatico. Il caldo si mostrerà ancora intenso al Sud e sulla Sicilia, con qualche picco di 39-40 gradi.

Il raffreddamento sarà percepito in modo più evidente nella giornata di venerdì 8 Luglio, momento in cui il fronte temporalesco evolverà verso il medio-basso adriatico, buona parte del Sud e il nord della Sicilia. Non mancheranno fenomeni di forte intensità e anche grandinigeni.

In questo frangente il flusso d’aria fresca, in discesa dal Nord Europa, conquisterà l’intera Penisola, con venti tra nord e nord/est. Le temperature caleranno ulteriormente in picchiata, tanto che si stima un calo al suolo fino a 14-15 gradi in alcune aree interne del Centro-Sud rispetto ai valori più alti di questi giorni.

Periodo di caldo estivo più gradevole

Il grande caldo sarà quindi spazzato via e la colonnina di mercurio si riporterà su valori più consoni al periodo. Solo su alcuni settori tra Adriatiche e Sud avremo temperature che localmente si porteranno, momentaneamente, di poco sotto la media.

Al seguito dell’irruzione fresca, le temperature poi risaliranno nel weekend in particolare al Nord e sui versanti tirrenici. Il caldo sarà però tipicamente estivo e sopportabile, grazie all’insistenza di una circolazione settentrionale che si protrarrà anche per la prima parte della prossima settimana.

Questa parentesi estiva di caldo moderato sarà governata dall’anticiclone delle Azzorre, che si spingerà con il suo braccio orientale verso l’Italia. Ricordiamo che l’alta pressione delle Azzorre è considerata come il termoregolatore dell’Estate, che porta caldo senza particolari eccessi.