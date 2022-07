L’anticiclone africano torna a pigiare sull’acceleratore con meteo destinato ad arroventarsi anche sull’Italia. La canicola inizierà ad assediare la Penisola a partire da giovedì. Saranno le regioni centro-settentrionali a risentire maggiormente di quest’ennesima anomalia di un’estate molto rovente.

La tendenza appare ormai consolidata, con il progressivo allungamento del promontorio anticiclonico africano dal Marocco verso la Francia, fino ad estendersi verso l’Italia. In seno all’anticiclone risaliranno masse d’aria sempre più roventi di matrice sahariana.

In una prima fase il grande caldo si mostrerà principalmente tra Val Padana, aree interne delle regioni tirreniche e Sardegna. Nel corso del weekend un po’ tutta Italia finirà nella fornace, con picchi che probabilmente si spingeranno, anche su alcune aree delle pianure del Nord, fino a 38-39 gradi.

Le temperature si impenneranno su valori così alti, grazie al cuore dell’anticiclone che si posizionerà poco oltralpe, favorendo una marcata subsidenza dell’aria calda in quota. La compressione dell’aria verso il basso sarà più esaltata laddove si realizzeranno locali condizioni favoniche con venti di caduta dai monti.

Calura verso livelli potenzialmente eccezionali

Ci sono quindi tutte le condizioni perché il caldo diurno in Val Padana raggiunga dei livelli davvero notevoli. La stessa siccità, con i terreni molto secchi, è un altro fattore che favorisce ulteriormente il riscaldamento termico a fronte di minore umidità.

La calura sarà eccezionale anche in montagna e sarà un altro colpo duro per i ghiacciai, dopo le continue ultime settimane di caldo persistente. A ciò va aggiunto il lunghissimo periodo, che si protrae dallo scorso inverno, nel quale sono mancati gli apporti di neve in quota.

Considerando che la fase clou del caldo potrebbe verificarsi nella prima parte della prossima settimana, ci sono tutte le condizioni perché questa ondata africana possa risultare la più intensa e persistente da inizio Estate, di certo al Nord Italia ma alla lunga anche sul resto della Penisola.

Ancora è presto per capire se le temperature riusciranno a spingersi su livelli davvero record, per quanto le potenzialità ci sono tutte. Le ultime stime confermano la possibilità che i 40 gradi possano essere raggiunti persino in varie aree della Valle Padana, ma sarà necessario verificare passo passo.

La canicola dovrebbe protrarsi per una decina di giorni sino almeno al 22-23 luglio, poi c’è la possibilità che verso fine mese l’anticiclone africano allenti la morsa consentendo al flusso zonale di portarsi a latitudini più basse, con possibile ingresso d’aria più fresca a suon di temporali a partire dal Nord Italia.