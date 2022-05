Tutti servizi meteo tedeschi avevano lanciato l’allarme per venerdì pomeriggio, quando erano attese condizioni atmosferiche che avrebbero potuto scatenare lo sviluppo anche di tornado, oltre che di grandinate devastanti.

Diversi tornado hanno colpito l’ovest della Germania. Dopo Lippstadt, è stato il turno di Paderborn di essere colpita, dove ha provocato danni molto significativi.

Le notizie che odio appaiono in prima pagina su molti giornali tedeschi sono del fortissimo maltempo che si è abbattuto nella giornata di venerdì, con migliaia di alberi strappati dal vento o sradicati, tetti scoperchiati, vetrate spaccate dalla grandine. Centinaia, se non migliaia alle auto danneggiate dalla grandine di grosse dimensioni caduta in vari centri urbani e aree densamente popolate.

Questa è la novità meteo delle nuove stagioni estive, con fenomeni atmosferici al limite dell’estremo anche in Europa.