POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I centri di calcolo internazionali ci stanno dicendo, da alcuni giorni, che a partire dalla prossima settimana potrebbero subentrare grandi novità meteo climatiche.

Come ben saprete, avremo modo di parlarne, stiamo andando incontro a un peggioramento piuttosto complesso. Un vortice di bassa pressione proveniente da ovest darà luogo a precipitazioni localmente intense, spesso e volentieri a carattere temporalesco e accompagnate da grandinate.

Poi però, a partire dai primissimi giorni della prossima settimana, la situazione dovrebbe nettamente migliorare grazie a un campo di Alta Pressione.

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto si prospetta un fine settimana all’insegna del maltempo. L’affondo depressionario sulla Penisola Iberica sta creando i presupposti per la formazione di un vortice di bassa pressione proprio sui nostri mari, precisamente attorno alla Sardegna.

Le precipitazioni saranno abbondanti specie nelle giornate di venerdì e sabato, quando ci aspettiamo dei temporali consistenti che potranno portare dei nubifragi e delle grandinate. Tra le regioni più colpite segnaliamo proprio la Sardegna, il Nordovest, i settori tirrenici.

Va detto però che la traiettoria del vortice potrebbe subire dei cambiamenti in corso d’opera, trattandosi infatti della classica goccia fredda in quota andrà monitorata costantemente.

BEL TEMPO

L’Alta Pressione si prenderà lo scettro del comando nei prossimi giorni. Una settimana, la prossima, all’insegna del bel tempo e delle temperature in rialzo.

Abbiamo dato un’occhiata alle proiezioni termiche e giungono conferme di un bel rialzo delle temperature, tuttavia non sarà il rialzo preoccupante a cui siamo abituati. Sarà un’Alta Pressione tutto sommato benevola, che porterà giornate gradevoli, miti o localmente un po’ calde ma senza particolari eccessi.

Come scritto in apertura potrebbero subentrare delle insidie dovute all’aria fresca sia di matrice oceanica, sia di provenienza orientale. Diciamo che ci potrebbe essere spazio per altri frequenti temporali.

IN CONCLUSIONE

Estate che sembra iniziare a strizzare l’occhio alle nostre regioni, ma siamo ancora in primavera e ulteriori insidie instabili saranno da mettere in conto.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.