L’aria instabile che è giunta nella serata di domenica sul Nord Italia, con temporali, rovesci di pioggia e anche grandine, ma distribuiti sempre a macchia di leopardo, è proseguita anche nella notte manifestando fenomeni localmente anche di forte intensità. Si segnalano anche nubifragi.

Il resto d’Italia gode di un miglioramento delle condizioni meteo. L’evoluzione del tempo per la giornata odierna sarà quello di un graduale miglioramento delle condizioni meteo al Nord Italia, con rasserenamenti serali. Altrove non sono attese sostanziali variazioni, se non temporanei addensamenti nuvolosi.

Nelle regioni del Nord Italia la giornata comincerà reduce dei temporali notturni distribuiti con irregolarità, e già dal mattino compariranno ampie schiarite a partire dal settore occidentale che gradualmente si estenderanno verso est. Quindi si avrà un miglioramento del tempo. La temperatura dovrebbe mantenersi tutto sommato abbastanza in linea con i valori registrati domenica.

Al Centro Italia le condizioni meteo saranno abbastanza buone, ad eccezione della Toscana settentrionale dove si potrebbero verificare addensamenti più compatti, con ancora qualche precipitazione nella prima parte della giornata, ma poi le condizioni meteo tenderanno a migliorare. La temperatura inizierà ad aumentare.

Sulla Sardegna si avranno condizioni di bel tempo con temperature miti. Temperatura in aumento.

Nel Meridione d’Italia e la Sicilia, le condizioni meteo saranno molto buone, con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento nuvoloso si verificherà nelle ore pomeridiane in Appennino, ma anche nei monti della Sicilia. La temperatura anche da queste parti è prevista in aumento.

I venti saranno generalmente deboli variabili a regime di brezza.

Per quanto concerne il mare, viene segnalato ancora piuttosto mosso il Mar Ligure che addirittura è molto mosso. Il moto ondoso però andrà diminuendo. Poco mosso adriatico centromeridionale e lo Jonio. Rimangono mossi con moto ondoso in diminuzione di altri bacini italiani.

Temperature massime capoluoghi italiani per il giorno 26 aprile 2022

Caltanissetta, Cosenza, Foggia, Ragusa, Sanluri 24°C

Benevento, Iglesias, Oristano, Taranto 23°C

Agrigento, Carbonia, Lecce, Reggio di Calabria, Villacidro 22°C

Ascoli Piceno, Asti, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena, Enna, Forlì, Matera, Messina, Olbia, Roma, Siracusa 21°C

Andria, Avellino, Bari, Barletta, Bologna, Cagliari, Crotone, Firenze, Frosinone, Grosseto, Isernia, Modena, Napoli, Nuoro, Palermo, Pesaro, Salerno, Sassari, Terni, Torino, Tortolì, Trapani 20°C

Alessandria, Ancona, Arezzo, Campobasso, Cremona, Ferrara, Latina, Lucca, Macerata, Parma, Pescara, Pistoia, Prato, Ravenna, Reggio nell’Emilia, Rimini, Rovigo, Trani, Vibo Valentia, Viterbo 19°C

Aosta, Brescia, Carrara, Chieti, Cuneo, L’Aquila, La Spezia, Livorno, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Novara, Padova, Pavia, Piacenza, Pisa, Potenza, Rieti, Siena, Tempio Pausania, Teramo, Urbino, Venezia, Vercelli, Verona 18°C

Como, Fermo, Genova, Imperia, Lanusei, Lecco, Massa, Perugia, Savona, Trento, Treviso, Trieste, Verbania, Vicenza 17°C

Bergamo, Bolzano, Gorizia, Pordenone, Sondrio 16°C

Biella, Udine, Varese 15°C

Belluno 14°C