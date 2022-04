Cos’è mancato sinora? Pensateci, fino ad ora non abbiamo avuto le temibili rimonte dell’Anticiclone Africano. Il meteo invernale riservava lunghi periodi anticiclonico, questo lo sappiamo, ma fortunatamente non abbiamo avuto temperature da far girare la testa.

Sono mancate le precipitazioni, questo sì, ma l’aspetto termico non ha rappresentato un problema insormontabile. Certo, la manca di piogge è un altro bel grattacapo e diverse regioni si portano in spalla il fardello della siccità invernale. Ma con marzo qualcosa è cambiato, con marzo sono tornate le piogge, è arrivato il freddo, sono tornate le nevicate.

Niente di clamoroso, ma da qui all’Estate c’è ancora tutto il tempo a disposizione per cercare di porre rimedio alla carenza di precipitazioni.

Dicevamo dell’Anticiclone Africano. Finora aveva scelto di starsene buono – anche perché mancavano i presupposti barici per un suo arrivo – ma aprile sembra volerlo risvegliare. Purtroppo stiamo assistendo, da alcune settimane, approfondimenti ciclonici tra la Penisola Iberica e il Nord Africa. Il prossimo, ormai imminente, sarà quello che darà il via a una rimonta anticiclonica africana importante.

Nel corso della settimana pasquale le temperature saliranno parecchio, attestandosi su valori ampiamente superiori alle medie stagionali. Parliamo, in media, di oltre 5°C al di sopra dei normali valori del periodo. In alcuni casi le anomalie potrebbero sfiorare quota 10°C. Significa che le massime potrebbero superare quota 25°C, addirittura sfiorare 30°C. Ovviamente non ovunque, diciamo che l’aria calda dovrebbe farsi sentire soprattutto al Centro Sud.

Ciò che preoccupa, tuttavia, è il fatto che gli affondi depressionari oceanici stanno scegliendo quella via, ovvero Penisola Iberica-Nord Africa. Il che, in vista delle prossime settimane, non ci lascia per nulla tranquilli. Le rimonte anticicloniche di questo tipo potrebbero moltiplicarsi e le temperature mantenersi ostinatamente al di sopra delle medie stagionali. Col rischio che le piogge vengano relegate a ruolo di comparsa. Staremo a vedere.