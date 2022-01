Meteo estremo nell’estremo nord est degli USA, battuto dalla tempesta invernale Kenan che ha scaricato più 25 cm di neve su ampie aree della Grande Mela nella giornata di sabato, di fatto paralizzando le strade e costringendo alla cancellazione di centinaia di voli. La tempesta è stata accompagnata da temperature sotto gli 0°C, vento forte che hanno reso pessima la visibilità.

New York è stata investita in pieno dalla tempesta invernale, ma è andato peggio nell’area di Boston, dove l’evento meteo ha assunto caratteristiche di eccezionalità, con 60 cm di neve in città.

Il furioso “ciclone bomba”, come descritto da tutti i meteoman e servizi meteo statunitensi, è stato fotografato dalle immagini satellitari come un mastodontico vortice ciclonico, che sottoponeva tutto il il nord-est degli USA ad una tempesta di neve di violenza estrema.

Tenuto conto che da quelle parti il servizio di ripristino della circolazione stradale durante le tempeste di neve è efficiente, stavolta ha dovuto abdicare.

Il ciclone nevoso, una vera bomba bianca che sbiadisce quelle europee, si è esteso dalla Carolina al Maine e ha colpito alcune parti dell’area dei tre stati con 50 e sino a 70 cm di neve, decretando la chiusura persino della Long Island Rail Road fino alle prossime ore.

Ma a New York i cittadini sono usciti per strada e sfidato la tempesta, e gran parte dei servizi sono stati garantiti, nonostante il blocco di molte strade. Ovviamente, spostandosi con l’ausilio delle numerose linee della metropolitana.

Ma vediamo meglio la situazione a New York. La maggior parte delle nevicate nella Grande Mela è stata compresa tra 20 e 30 cm di neve come a Central Park che ha visto 21 cm secondo il meteorologo di Accuweather Alan Reppert. Alcuni quartieri del Queens, tuttavia, hanno visto oltre 26 cm.

Bayside ha avuto alcuni degli accumuli più significativi, con 30 cm registrati alle 19:00 di sabato sera ora locale. Il Middle Village è stato colpito con 29 cm, mentre l’aeroporto JFK ha visto un totale misurato di 26 cm.

A Brooklyn, l’accumulo più pesante è stato registrato a Bay Ridge, che è arrivato 28 cm.

Il tutto con temperature sotto gli 0°C, e soprattutto, come detto, accompagnato dal fortissimo vento di terra che ha generato una situazione da blizzard.

Tuttavia, è andata molto peggio a Boston, dove si è avuta la settimana peggiore nevicata da quando si rilevano le precipitazioni, e la seconda più intensa di gennaio. Ancora una volta, eccoci di fronte ad eventi meteo record.

Here is a preliminary Observed Snowfall Totals map. The highest totals were found across Suffolk and New London Counties, where multiple measurements of above 20 inches were observed. The Islip Airport recorded 24.7 inches of snowfall, which is the highest in our area. pic.twitter.com/rrBUj7XWc9

