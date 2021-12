Quest’anno l’inverno è arrivato puntuale e si è manifestato nella prima parte di dicembre, con meteo segnato da nevicate a quote basse e anche in pianura al Nord. Ora c’è una tregua, in attesa di vedere cosa accadrà a Natale.

Non siamo però minimamente alle prese con un’ondata di freddo eccezionale, come invece avveniva in questi stessi giorni nel dicembre di 11 anni fa. Verso metà dicembre 2010 l’Italia venne stretta nella morsa di una fortissima ondata di gelo, che in precedenza stazionava sul Centro-Nord Europa.

Non solo il dicembre 2010, ma anche dicembre del 2009 fu decisamente freddo. Quanto accadeva in quegli inverni conferma di come gli inverni a volte possono riservare fasi particolarmente rigide prima di Natale. Ormai sono per sempre più rare le grandi ondate di gelo prenatalizie.

Neve a più riprese in pianura e sulle coste

Tornando al dicembre 2010, ci fu addirittura l’episodio di una coreografica breve nevicata su Roma, al termine dell’irruzione gelida, giusto per far presente quanto l’ondata di freddo avvenuta poco di dieci anni fa fu d’assoluto rilievo.

Dopo il gelo, si passò infatti alla neve su mezza Italia nel momento in cui giunse una perturbazione atlantica il giorno 17 dicembre 2010. Nevicate fino in pianura caddero temporaneamente e nello stesso momento su molte zone dell’Italia Centro-Settentrionale.

Nella fase invece clou del grande gelo, una bufera di neve eccezionale colpì in pieno Ancona e zone circostanti fra i giorni 14 e 15 dicembre. Fu questo il tipico evento da Adriatic Effect Snow, dove l’aria estremamente gelida, a contatto col mare ben più caldo, incentivò le grandi nevicate.

Si trattò della nevicata più intensa dopo quella del dicembre 1996, in occasione di uno degli ultimi più celebri episodi di vero burian dalla Russia. Davvero suggestive le vedute della Riviera del Conero, con i contrasti fra i colori del cielo, la neve e il mare, che hanno regalato scorci da cartolina d’inimitabile bellezza.