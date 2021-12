Stiamo procedendo, di corsa, verso la conclusione di dicembre. Un dicembre che, fino a questo momento, non s’è fatto mancare nulla. Partimmo, lo ricorderete, con condizioni meteo climatiche pienamente invernali derivanti dall’irruzione artica di fine novembre. L’Alta Pressione, all’epoca proiettata verso nord, è stata in grado di convogliare diversi impulsi d’aria fredda sulle nostre regioni: prima l’Artico, poi il freddo polare marittimo.

Dopodiché abbiamo assistito a una ricollocazione delle figure di Alta e Bassa Pressione. L’Anticiclone si è spostato verso est, posizionandosi nel cuore del Vecchio Continente e sul Mediterraneo. L’ultima settimana è stata caratterizzata da condizioni tutto sommato di bel tempo, pur in presenza di nebbie e nubi basse derivanti dalle inversioni termiche notturne. Fenomeni, comunque, tipicamente invernali.

Ora stiamo per voltare pagina. L’Alta Pressione cederà sotto i colpi incalzanti dell’Atlantico. Si prospetta un Natale variabile, non freddo, subito dopo dovrebbe tornare il maltempo. Maltempo indotto da un’area di bassa pressione in sviluppo a ridosso delle nostre regioni e destinata ad impegnarci nell’ultima settimana dell’anno.

Attenzione, perché tale dinamica è frutto dei grandi movimenti atmosferici a livello emisferico. Movimenti che come ben saprete riguardano il Vortice Polare e che potrebbero condurci, nella prima settimana del nuovo anno, a un vero e proprio stravolgimento del quadro meteo climatico. Probabilmente torneremo a parlare d’Inverno, di freddo, di nevicate.

Probabilmente torneremo a parlare dell’Artico, crediamo infatti che l’irruzione possa arrivare dal Circolo Polare a seguito di un riposizionamento meridiano dell’Anticiclone delle Azzorre. Diciamo che potrebbe verificarsi un’irruzione simile a quella di fine novembre, quindi capace di portarci nevicate a bassissima quota in varie regioni d’Italia.

A seguire, il ché è senz’altro ancor più interessante, potremmo assistere alla reiterazione del freddo conseguentemente a una crisi piuttosto profonda del Vortice Polare. Vortice Polare che potrebbe andare in split, quindi in frantumi, ma questo è argomento che affronteremo a tempo debito qualora i numerosi indizi a nostra disposizione dovesse tramutarsi in prove inconfutabili.