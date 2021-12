Meteo sempre più caldo, non c’è solo questo nel futuro. L’area del Polo Nord, dove c’è la Banchisa Polare vive un clima eccezionalmente caldo, e questo sta destabilizzando il Vortice Polare. Su Science Thursday è stato pubblicato uno studio a cura del dottor Judah Cohen, ricercatore climatico nella sede di Boston e direttore delle previsioni stagionali Atmospheric and Environmental Research (AER).

Con ciò sottolineiamo come le previsioni stagionali costituiscano una sfida per la meteorologia moderna dove si stanno investendo milioni di euro/dollari.

Lo studio mostra che l’ondata di freddo del Texas dello scorso inverno, le nevicate record del Giappone, quelle incredibilmente abbondanti avvenute in Siberia (evento che si ripete annualmente, ormai), le nevicate mai viste nel sud della Groenlandia, la grande nevicata di Spagna e Madrid dello scorso Inverno, non sono eventi casuali e bizzarri. Questo succederà di nuovo e pensiamo che forse accadrà anche più spesso a causa di ciò che stiamo facendo al sistema climatico. Quando descritto si chiama estremizzazione climatica.

I ricercatori sostengono che quanto avviene nel Mondo, possa incentivare un’accelerazione delle decisioni sul rallentamento delle emissioni di gas serra, in quanto numerose regioni densamente abitate sono suscettibili a eventi estremi come questo. Ci si auspica che l’opinione pubblica sia sempre più cosciente che questo è qualcosa che dobbiamo aspettarci più spesso in futuro. Che gli eventi di freddo estremo, di nevicate record, sono una delle facce del cambiamento climatico.

C’è molto scetticismo in alcuni Paesi, specie europei, sul fatto che il caldo possa innescare ondate di gelo record.

Uno studio del 2012 del dottor Francis su come il calo del ghiaccio marino artico potrebbe influenzare la corrente a getto ha contribuito a stimolare una ricerca più ampia su come il cambiamento climatico nella regione polare potrebbe dare noie non solo agli orsi, ma influenzare gli estremi climatici alle medie latitudini dell’emisfero settentrionale, inclusi molti dei principali centri abitati.

C’è molta superficialità quando si parla dell’Artico che ormai si sta riscaldando tre volte più velocemente del globo nel suo insieme. È diffusa l’opinione che questo non comporti influenze alle nostre latitudini, ma è tutto il contrario.

L’amplificazione artica, il motore del rapido riscaldamento della regione polare, è stata oggetto di approfondite ricerche negli ultimi anni. Ma diverse proposte di studio hanno portato indagare su come la regione artica, generi un’influenza sugli estremi climatici alle medie latitudini. Con gli studi si scopre che la perdita di ghiaccio marino è solo uno dei numerosi fattori che devono essere presi in considerazione per rappresentare realisticamente l’amplificazione dell’Artico.

Se un modello matematico include solo la perdita di ghiaccio marino, ma non alcuni degli altri fattori correlati, mostra effetti atmosferici minori rispetto a quelli osservati nel mondo reale. Ciò ha portato a concludere che il ruolo dell’Artico, erroneamente, non era un grosso problema.

I cambiamenti al Vortice Polare potrebbero avere altri impatti inaspettati, ha affermato la ricercatrice climatica del Maine Susan Conard, che si è ritirata dal servizio forestale degli Stati Uniti e ora studia i collegamenti tra il cambiamento climatico e gli incendi ed è l’editore dell’International Journal of Wildland Fire.

Alcuni proiezioni di modelli matematici mostrati dallo studio, come l’aumento delle precipitazioni in autunno o in inverno, hanno il potenziale per aiutare a porre fine prima alla stagione degli incendi estivi nell’emisfero settentrionale o per ridurre al minimo la stagione degli incendi invernali negli Stati Uniti sudoccidentali.

Se i cambiamenti aumentano il manto nevoso stagionale a livello regionale, potrebbero ritardare l’inizio della stagione degli incendi in primavera a causa dell’aumento dell’umidità del suolo.

Sta crescendo la prova che i profondi cambiamenti nell’Artico stanno influenzando gli estremi climatici nelle latitudini medie densamente popolate e sviluppate dell’emisfero settentrionale, comprese le regioni agricole chiave, ha affermato Francis. Ci sono probabilmente altre connessioni che sono ancora in gran parte inesplorate, ha aggiunto. È possibile, ad esempio, che il riscaldamento dell’Artico accresciuto intensifichi e perpetui le ondate di calore marine nel Pacifico settentrionale, come quella del 2013 nota come “blob”, che, a loro volta, è collegata alle siccità a lungo termine della California.

La perdita di ghiaccio a nord dell’Alaska potrebbe rafforzare la tesi che possa essere scatenato dal blob caldo. L’Artico è un amplificatore di questi schemi, non un creatore.

La nuova ricerca guidata da Cohen aiuta a mostrare quanto sia importante comprendere queste connessioni.

Ed in Europa? Le variazioni climatiche stanno determinando un assurdo riscaldamento che è a tutt’ora dibattito scientifico, in quanto non trova una valida spiegazione.

C’è il palese rischio che ondate di gelo improvvise, con scarso preavviso, raggiungano l’Europa, come d’altronde sovente i modelli matematici nelle due settimane di previsione prospettano, anche se poi tali eventi non si realizzano quasi mai. Ma ciò non significa che non avverranno nel futuro, in quanto il clima europeo più mite, forse si regge su una fluttuazione climatica che potrebbe interrompersi improvvisamente.