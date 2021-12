METEO SINO AL 21 DICEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Un esteso anticiclone ha esteso la sua influenza a quasi tutta l’Europa, compresa l’Italia, con meteo stravolto rispetto al maltempo e al clima invernale che hanno dominato la prima decade di dicembre. La stabilità atmosferica si è affermata sull’Italia, anche se le regioni del basso versante adriatico rimangono influenzate marginalmente da un vortice freddo presente tra Grecia ed Egeo.

Tolti i disturbi all’estremo Sud, il resto d’Italia gode dell’anticiclone che peraltro favorisce foschie e nebbie diffuse in Val Padana, localmente persistenti anche di giorno. Quest’alta pressione inizierà a cedere parzialmente proprio sul finire della settimana, quando aria decisamente più fredda scenderà sull’Europa Orientale e si tufferà verso le regioni adriatiche ed il Sud Italia.

ANTICICLONE AL TOP, SCENARI SOLEGGIATI E LOCALMENTE NEBBIOSI

Fino a venerdì non sono attese variazioni, con meteo prevalentemente stabile. Una certa variabilità indugerà all’estremo Sud, dove resisteranno refoli d’aria fredda debolmente instabile. Si tratterà di disturbi di poco conto, con addensamenti probabilmente che potranno al limite dare a luogo a qualche sporadico fenomeno.

La stabilità porterà ad un ulteriore accumulo di umidità nei bassi strati, anche per via della scarsa ventilazione. Foschie e nebbie anche estese interesseranno la Val Padana, con tassi d’inquinamento in crescita. Farà freddo almeno di notte su pianure e vallate, con le inversioni termiche caratteristiche del dominio anticiclonico.

NEL WEEKEND ARRIVA FREDDO DAI BALCANI

Sul finire della settimana il cuore dell’alta pressione tenderà a spostarsi tra il Regno Unito e il Mare del Nord, arretrando quindi il proprio baricentro più ad ovest e più a nord. Ne conseguirà una discesa di correnti fredde sull’Europa Orientale in rotta verso l’Italia. Il flusso d’aria fredda coinvolgere più direttamente le regioni adriatiche ed il Sud nel corso del weekend.

Questa dinamica, se confermata, andrebbe a causare un deciso raffreddamento sulle zone più esposte ai venti nord-orientali. Saranno possibili delle nevicate fino a bassa quota sull’Appennino Centro-Meridionale, ma sono previsti fenomeni piuttosto deboli, trattandosi di una circolazione d’aria fredda ma abbastanza secca.

EVOLUZIONE METEO SIN VERSO NATALE

L’anticiclone si manterrà sbilanciato molto a nord puntando il Mar di Norvegia e la Scandinavia nella prima parte della prossima settimana. Una massa d’aria molto più gelida inizierà ad avanzare dalla Russia verso l’Europa Centro-Orientale. In Italia ci sarà una breve tregua, con la temporanea attenuazione del flusso freddo dai Balcani.

La nuova massa d’aria gelida, in arrivo dalla Russia, potrebbe causare qualche effetto verso l’Italia sotto Natale, ma la traiettoria è ancora molto incerta e tutta da definire. Tutto può ancora succedere, in quanto queste evoluzioni, che vedono spostamenti con moto retrogrado di masse d’aria gelide russe, sono estremamente difficili da inquadrare per i modelli di previsione.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Qualora l’Italia risenta dell’arrivo delle correnti fredde dalla Russia attorno a Natale, si tratterebbe d’aria molto più rigida nei bassi strati. Le temperature potrebbero crollare in picchiata, in quanto queste masse d’aria giungeranno da zone continentali che si sono raffreddate non poco in questa prima parte d’inverno. Non è però ancora chiaro quanto l’Italia verrà eventualmente coinvolta.