METEO SINO AL 21 NOVEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Un’insidiosa bassa pressione di matrice mediterranea, rinnovata dall’ingresso d’aria più fredda nord-atlantica, è destinata a movimentare il meteo della prima parte della nuova settimana. Non è certo andato diversamente il weekend appena trascorso, con violente piogge persino alluvionali in Sardegna. Le condizioni meteo sono destinate a mantenersi compromesse su molte regioni

A seguire, dopo metà settimana c’è la possibilità dell’intrusione di una discesa d’aria fredda che, dopo aver coinvolto l’Europa Centro-Settentrionale, si addosserà all’Arco Alpino. L’Italia dovrebbe però restare al riparo e risente della rimonta di un campo anticiclonico, che si farà più robusto verso la fine della settimana.

TRA PIOGGE E TEMPORALI, VORTICE PERSISTENTE

Avremo meteo compromesso per via della depressione mediterranea rinvigorita, sempre bloccata poco ad ovest dell’Italia per la presenza di un forte anticiclone sul Centro-Est Europa. L’Italia avrà a che fare con meteo particolarmente instabile martedì, con la risalita di un impulso perturbato dalla Puglia verso le regioni adriatiche e poi in parte verso Emilia Romagna e Triveneto.

Sono attese piogge sparse, localmente copiose dapprima sulla Puglia e poi sul medio versante adriatico. Condizioni di maltempo riguarderanno anche le Isole Maggiori, specie i settori meridionali ed orientali. Un miglioramento si avrà al Nord-Ovest, con cessazione dei fenomeni anche sulle Alpi Piemontesi. Scenari di spiccata variabilità prevarranno sul resto dell’Italia

LENTO MIGLIORAMENTO

Il dinamismo continuerà a caratterizzare lo scenario meteo sull’Italia anche nella parte centrale della nuova settimana. L’instabilità penalizzerà maggiormente il Centro-Sud e localmente il Nord-Est, dove si susseguiranno nubi irregolari associate a rovesci sparsi a macchia di leopardo. I fenomeni si faranno però meno significativi.

L’esteso campo di alta pressione continuerà a fare da blocco sull’Europa Centro-Orientale, impedendo la normale evoluzione del ciclone mediterraneo verso levante che vedrà il proprio fulcro tra le Isole Maggiori e le coste nord-africane. Il Nord Italia godrà di più spazi di sereno, maggiormente protetto dalla spinta dell’anticiclone presente sull’Europa Centrale.

VERSO FASE ANTICICLONICA, SOLO TEMPORANEA

Una debole irruzione fredda sfilerà verso l’Europa Centro-Orientale tra giovedì e venerdì, senza avere effetti sull’Italia. L’attenuazione e lo spostamento verso est del vortice mediterraneo determineranno l’espansione dell’anticiclone, che sembra avere l’intenzione di conquistare gran parte dell’Italia negli ultimi giorni della settimana

Questo dominio anticiclonico non durerà a lungo, in quanto entro inizio della prossima settimana il campo di alta pressione tenderà a ritirarsi più ad ovest, lasciando campo libero all’espansione di una depressione fredda scandinava che metterà in moto correnti fredde d’estrazione artica. Questo flusso più freddo tenderà ad addossarsi anche all’Arco Alpino.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Più in avanti potrebbero concretizzarsi manovre invernali più importanti a livello europeo, con discese d’aria fredda molto più organizzate, in grado di puntare il Mediterraneo nel corso della terza decade mensile. L’inverno ci proverà e chissà che non si realizzano le condizioni favorevoli alle prime nevicate a bassa quota nell’ultimo scorcio di novembre.