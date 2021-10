L’andamento meteo di quest’autunno 2021 continua ad essere segnato da profonde anomalie, pur nell’ambito di un’estrema dinamicità e di sbalzi estremi. Settembre era trascorso tra caldo e fenomeni locali violenti, mentre ora ottobre ha portato il freddo precoce con un quasi anticipo d’inverno.

In tutta questa prima parte d’autunno le grandi assenti sono le perturbazioni atlantiche che di norma dovrebbero portare la progressiva ripresa delle piogge prima al Nord e poi sul resto d’Italia. Non è andata in questo modo e manca la pioggia proprio laddove in questo periodo non dovrebbe mancare.

Nei primi giorni di ottobre, a dire il vero, era giunta la prima vera perturbazione organizzata, capace di portare precipitazioni di un certo rilievo tra il Nord e le regioni tirreniche. Non sono mancati nubifragi e anche un picco di pioggia record localizzato in Liguria.

Non si è però aperta alcuna svolta verso il classico autunno e subito dopo è giunto il freddo, che ha posto traumaticamente fine alla tarda estate. Più che altro, la vera anomalia è legata al fatto che sembriamo passati a un clima quasi invernale, con grandissimo anticipo sul periodo.

Le correnti fredde, che hanno preso il sopravvento nell’ultimo periodo, hanno portato piogge su parte del Centro-Sud, in particolare sui versanti adriatici e al Meridione. Al contrario, sono rimaste riparate le regioni settentrionali e quelle tirreniche.

Tendenza evolutiva per Ottobre

D’altronde si tratta di uno schema di tipo invernale e non certo autunnale. Tuttavia, ora il prosieguo dell’autunno promette ulteriori grandi sorprese, in quanto avremo un nuovo ribaltone con il ritorno verso condizioni di alta pressione e di clima più mite.

Non s’intravede però in prospettiva alcun arrivo delle piogge autunnali. Ottobre sembra destinato a proseguire all’insegna della siccità, con un tipo di tempo asciutto che per i prossimi 7-10 giorni potrebbe peraltro riguardare tutta Italia.

Solo a inizio novembre la situazione potrebbe sbloccarsi, a favore dell’arrivo di perturbazioni nell’ambito di un flusso atlantico o nord-atlantico che viene però visto transitare alle medie-alte latitudini. Ciò significa che l’Italia anche Settentrionale potrebbe un po’ rimanere ai margini dalle grandi piogge.