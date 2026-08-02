Caldo asfissiante in vacanza? Come proteggersi

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Avete scelto la meta delle vostre vacanze, ma vi siete accorti che le temperature previste, leggendo le app meteo dello smartphone per quella località, sembrano esagerate, quasi troppo alte. E a quel punto scatta la preoccupazione: cosa faccio, parto lo stesso o rinuncio? È una delle domande che ci vengono fatte più spesso, insieme a un’altra che oggi, sinceramente, fa un po’ sorridere: “Farà bello?”. Già, perché siamo sotto una campana di Alta Pressione praticamente inespugnabile, una sorta di castello medievale circondato da un fossato pieno di coccodrilli affamati pronti a difenderlo. L’anticiclone che ci accompagna da settimane è un mostro di questo tipo: ormai è quasi perenne, e i presunti momenti di refrigerio sono stati più che altro una questione soggettiva, una percezione di fresco. Per tutto il periodo, infatti, le temperature sono rimaste sensibilmente superiori alla media e solo occasionalmente sono scese su valori nella norma, come circa una settimana fa: anche in quel caso non si è trattato di un vero refrigerio, ma solo di un lieve calo rispetto a valori abominevoli.

Chi ha scelto il Mar Mediterraneo dovrà fare i conti con caldo e umidità

Chi ha scelto una meta nel Mar Mediterraneo troverà caldo intenso ovunque, e le zone costiere ad Agosto portano in dote anche un tasso di umidità elevatissimo, quindi l’afa sarà di casa. Chi alloggia in un’abitazione priva di climatizzazione, e sono ancora molte, andrà incontro a notti difficili: meglio prepararsi per tempo. Non è possibile cambiare la scelta già fatta, ma se la struttura non dispone di una stanza rinfrescata, il problema andrà gestito con attenzione: è quello che succede quando manca la prevenzione.

Anche il mare non offrirà grande sollievo: le temperature superficiali in Italia sono ormai attorno ai 30°C, quindi l’acqua fresca che rinfranca non ci sarà. Sotto l’ombrellone il sole sarà cocente, con temperature percepite comprese fra 40°C e 45°C. Pure la brezza marina si sta attenuando, proprio perché il mare stesso è molto caldo e non riesce più a garantire un vero refrigerio pomeridiano. C’è la speranza che tra il 9 e il 10 di Agosto possa arrivare un cambiamento, ma limitato soprattutto al Centro-Nord Italia; più a sud il caldo resterà protagonista. Chi vuole restare aggiornato può seguire gli sviluppi dell’anticiclone africano e le previsioni per i prossimi giorni, oltre all’approfondimento su quando potrebbe arrivare la tregua.

Attenzione alla salute: chi soffre il caldo valuti bene i dettagli all’ultimo minuto

Se soffrite il caldo, o avete problemi cardiocircolatori o di pressione arteriosa, vale la pena valutare con attenzione la situazione: siete ancora in tempo per rivedere i piani, anche per cancellare la vacanza. Lo dico consapevole di andare controcorrente, ma se l’obiettivo è staccare dallo stress di un anno di lavoro, recarsi in un luogo dove si lasciano gli spazi rinfrescati di casa per giorni di sofferenza rischia di ritorcersi contro il sistema nervoso, con conseguenze anche sul sonno. Per chi può dormire all’aperto, un consiglio pratico: portate con voi prodotti contro le punture di insetto, soprattutto se siete particolarmente sensibili. Sono suggerimenti utili almeno per una decina di giorni, in attesa della vacanza tanto attesa, che però si svolgerà in un contesto quasi da sud-est asiatico: temperature del genere, in molte aree italiane, non sono affatto tipiche del Mar Mediterraneo, ma somigliano piuttosto a un caldo infernale. Anche chi ha scelto altre mete non sfuggirà del tutto al caldo, perché il fenomeno riguarda molte zone del mondo, non solo l’Italia. Per capire meglio perché le notti non regalano sollievo nemmeno nelle città, può essere utile leggere l’approfondimento sull’isola di calore urbano, così come il quadro complessivo sulla settimana di caldo estremo che sta interessando il Paese.

Pianificare le vacanze pensando anche al clima

A mio avviso, ogni volta che si organizza una vacanza sarebbe utile programmare anche come trascorrerla dal punto di vista climatico: se ne parla ancora troppo poco. Il clima che si vive durante un periodo che dovrebbe essere di relax deve essere il più possibile ideale, senza aggiungere ulteriore stress a quello che già si accumula nel resto dell’anno tra lavoro e quotidianità. Chi vuole approfondire come stanno evolvendo le previsioni per il resto del mese può leggere l’analisi su cosa aspettarsi verso Ferragosto e il quadro più ampio sui 40°C in Valpadana e sulle zone più colpite dal caldo record di questa estate.

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