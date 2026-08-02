Milano: crollo termico mentre il resto della Lombardia soffoca nell’afa

Seguici su Google

Il temporale imprevedibile che ha diviso in due la Lombardia

Una serie di temporali sviluppatisi nei dintorni di Milano ha modificato notevolmente il clima di mezza Lombardia: le temperature registrate nella regione si sono infatti discostate sensibilmente da quanto prospettato dalle previsioni meteo. Si è verificato quel fenomeno atmosferico di cui abbiamo parlato più volte, ovvero il temporale imprevedibile: un fenomeno che ha interessato in particolare il quadrante a nordovest di Milano, ma anche ampie fasce delle Alpi e delle Prealpi, abbassando sensibilmente la temperatura.

Basti pensare che appena a ovest di Milano, alle ore 12:00 di oggi, 2 agosto, si registravano temperature appena superiori ai 20°C, contro i 25-27°C misurati in città, dove non è caduta una sola goccia di pioggia ma soffia un vento da nord-nordovest che trascina il fresco generato dal temporale persistente, e soprattutto dalla pioggia caduta con calma in quest’area dove l’alta pressione ha ceduto, per così dire, sul proprio “tetto”, innescando questa fase di instabilità atmosferica.

Piogge intense nel comasco, caldo record nel resto della regione

Mentre in questa fascia della Lombardia le temperature restano sensibilmente sotto la media, in alcune aree del comasco e della provincia di Lecco sono caduti tra i 50 e i 67 millimetri di pioggia, un quantitativo tutt’altro che trascurabile. Nel resto della regione, invece – ad esempio nel sud e nell’est della Lombardia – la colonnina di mercurio segna un caldo asfissiante, complice l’altissimo tasso di umidità che caratterizza queste zone.

Il temporale non ha avuto qui la minima efficacia: da queste parti non se n’è vista traccia, anche se nella notte scorsa qualche temporale vagante sulla pianura lombarda ha portato qualche scroscio di pioggia fino alla zona prospiciente a Cremona e fino alla bassa bergamasca.

Un’instabilità imprevedibile ma benedetta da chi la vive

Questa è l’instabilità atmosferica di cui abbiamo parlato più volte: quella non prevedibile, quella che di fatto disturba l’affidabilità delle previsioni meteorologiche. Per chi vive in quell’area geografica, tuttavia, si tratta di una vera benedizione: questo crollo termico riguarda infatti, soprattutto nel quadrante a nord-ovest di Milano, valori sensibilmente inferiori alle minime degli ultimi giorni.

Questa notizia mi premeva darla anche perché, dopo tanto caldo che ha afflitto soprattutto quest’area, questo briciolo di clima piacevole – che prima o poi svanirà non appena le nubi si dilegueranno – sta regalando una condizione atmosferica estremamente gradevole.

Un fenomeno tipico del Nord Italia, più raro altrove

Fenomeni di questo tipo possono verificarsi anche in altre parti del Nord Italia, più occasionalmente verso il Centro-Sud del Paese, dove la forza dell’anticiclone risulta ancora più marcata. Quest’area d’Italia è favorita da instabilità atmosferiche occasionali e improvvise anche per fattori geografici, incastonata com’è tra Alpi e Appennini: un contesto ideale in cui possono verificarsi, ad esempio, i forti temporali osservati nelle scorse settimane, spesso accompagnati da grandine di grosse dimensioni.

Questa, comunque, è la cronaca: la rappresentazione di un evento atmosferico non previsto che ha sballato tutte le previsioni meteo, comprese quelle dei modelli matematici più sofisticati, che di questo scenario non avevano visto nulla. Anzi, questi ultimi prospettavano temporali soprattutto sulla regione alpina e prealpina nelle ore pomeridiane, oltre che sull’Appennino: lo vedremo nelle prossime ore se i temporali interesseranno anche quelle zone, ma per ora ci si gode questo clima assolutamente piacevole, fuori dalle regole. Si potrebbe dire: una gran fortuna per chi vive, o in questo momento alloggia, in quelle zone.

Una parentesi che non durerà

Si tratta di una situazione meteorologica che difficilmente si ripeterà nei prossimi giorni, perché queste sono condizioni davvero molto occasionali – non di certo, però, i temporali improvvisi in sé. La peculiarità di questo evento è la sua estrema durata, che si sta protraendo per molte ore, ormai dall’alba, abbassando sensibilmente la temperatura media giornaliera che nei giorni scorsi aveva raggiunto valori record.

Per restare aggiornati sull’evoluzione del caldo in Lombardia e sulle previsioni delle prossime ore, è possibile consultare le previsioni per Milano, per Como, per Lecco, per Bergamo e per Cremona.

Credit