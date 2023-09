Diminuzione delle emissioni di gas serra in Europa nel primo trimestre del 2023

Nel primo trimestre del 2023, l’Europa ha registrato una diminuzione delle emissioni di gas serra di quasi il 3% rispetto allo stesso periodo del 2022, senza però ostacolare l’economia. Questo è quanto emerge dai dati recentemente pubblicati da Eurostat.

Il ruolo delle imprese nella transizione ecologica

Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italia, ha sottolineato l’importanza di un piano strategico orientato alla transizione ecologica per tutte le imprese, sia grandi che piccole e medie. Secondo Pompei, le aziende sono viste come direttamente responsabili dell’impatto ecologico complessivo delle attività produttive. Tuttavia, i dati di Eurostat dimostrano che è possibile invertire questa tendenza. Infatti, nonostante la riduzione delle emissioni di gas serra, il prodotto interno lordo dell’Unione Europea è aumentato dell’1,2% rispetto al primo trimestre del 2022.

Sostenibilità e intelligenza artificiale: le nuove tendenze

Pompei ha inoltre evidenziato due tendenze principali che emergono dall’Osservatorio di Deloitte, che lavora quotidianamente con oltre ottomila aziende italiane. La prima è l’attenzione crescente per la sostenibilità. La seconda è l’implementazione dell’intelligenza artificiale, soprattutto nei processi altamente ripetitivi, per aumentare il valore aggiunto e ridurre i margini di errore.

La crescita di Deloitte Italia

Fabio Pompei è stato riconfermato amministratore delegato di Deloitte Italia, Grecia e Malta. Dal 2019, anno in cui è diventato CEO, il fatturato del network in Italia è aumentato del 75%, mentre il personale è raddoppiato, passando da circa 6.000 a 12.000 persone operative in 24 sedi. Per l’anno fiscale terminato il 31 maggio 2023, i ricavi sono stati di circa 1.318 milioni di euro, con un aumento del 23% rispetto all’anno precedente.

Deloitte Climate & Sustainability e gli investimenti nel Sud Italia

Tra le iniziative più significative di Deloitte Italia nell’ultimo anno, spicca il lancio di Deloitte Climate&Sustainability, una nuova società interamente dedicata ai temi della sostenibilità. Deloitte Italia ha inoltre annunciato una partnership quadriennale con la Fondazione Milano Cortina 2026 per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.

Gli investimenti di Deloitte nel Sud Italia continuano: a Bari sono previste oltre 450 nuove assunzioni per il Next Hub, un progetto rivolto a talenti, laureati e diplomati, che desiderano contribuire alla trasformazione digitale del Paese. A Napoli, l’impegno prosegue con la Digita Academy e Operazione Talenti, in collaborazione con l’Università Federico II. Tra le iniziative più importanti dell’ultimo anno fiscale, c’è anche il progetto San Bartolomeo, lanciato a Roma dall’Ospedale Gemelli Isola Tiberina, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio e con Deloitte e Fondazione Deloitte, per migliorare l’accesso ai servizi sanitari per le persone più fragili.