L’anticiclone nordafricano ha ripreso il pieno controllo del Mediterraneo occidentale e, di conseguenza, le perturbazioni atlantiche prediligono i settori occidentali settentrionali dell’Europa. Grazie a questa coriacea figura anticiclonica, le condizioni meteo si mantengono stabili su gran parte del paese, eccezion fatta per isolati temporali pomeridiani e serali che qua e là possono interessare i settori del nord e quelli montuosi.

Apice del gran caldo

L’apice di questa forte ondata di caldo è previsto nel corso della prossima settimana, più precisamente tra il 21 e il 24 agosto. Ma quanto effettivamente farà caldo? È ormai chiaro che il caldo più intenso riguarderà le regioni del nord e del Medio Alto Tirreno, dove ci aspettiamo le temperature più alte, probabilmente le più alte su questi settori di tutta l’estate. Il Nord Italia potrebbe registrare temperature massime localmente vicine ai 39-40°C. Insomma, parliamo di temperature assolutamente importanti, a tratti anche eccezionali per il Nord Italia.

Sud Italia ai margini?

Gran caldo previsto anche su Toscana, Lazio e Sardegna, dove ci aspettiamo temperature massime fino a 37-39°C nei settori interni. Il caldo sarà leggermente più sopportabile grazie alla presenza di deboli venti di maestrale, che interesseranno principalmente il basso Adriatico. In generale, il meridione resterà al margine di questa cupola anticiclonica alimentata da aria calda subtropicale, il cui asse è previsto decisamente più a ovest rispetto a quanto verificatosi nel mese di luglio, quando l’asse subtropicale avvolgeva direttamente il Sud Italia, con tutte le conseguenze a cui abbiamo assistito nel mese scorso.

Notti insonni?

Il caldo si farà sentire e non solo di giorno, ma anche durante le ore serali, a tratti anche in piena notte. Nonostante i minuti di luce vanno pian piano riducendosi grazie all’avanzata stagionale, la maggior sensazione di disagio la percepiremo in Val Padana e sulle coste del Medio Alto Tirreno, dove la temperatura faticherà a scendere al di sotto dei 25-26°C nel pieno della notte. Un refrigerio un po’ più pronunciato lo percepiremo nelle ore serali e notturne al sud, soprattutto nelle aree interne, in collina e in montagna.

Rischio temporali

Sebbene avremo a che fare con un forte campo di alta pressione e col gran caldo, è molto probabile che potrebbero svilupparsi degli isolati temporali pomeridiani e serali, principalmente in montagna, nel corso dei prossimi giorni, sia durante questo fine settimana sia ad inizio prossima settimana. I temporali potrebbero rivelarsi localmente intensi sia sull’arco alpino sia lungo l’appennino centro-meridionale, specie tra Calabria, Sicilia e Basilicata.